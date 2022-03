Vous êtes prêt pour faire du ski à Tignes ?

Pour des séjours à toute allure, Tignes en Savoie reste une destination de choix. Il s’agit d’une station unique du massif de la Vanoise qui vous fera vivre les plus belles vacances de votre vie. En hiver, vous prendrez un malin plaisir à dévaler les pistes de la station. Cette destination est de mise pendant la saison du froid bien qu’elle se vive pleinement durant les quatre saisons.

Vivre une expérience inédite à Tignes



Ski, patinage, motoneige ou encore karting sur glace, Tignes est sûrement le rêve des fans d’activités de l’hiver. Mais les adeptes des randonnées en raquettes et d’ascension de cascades de glace auront également droit à leur bonheur. Tout est possible dans cette station du massif de la Vanoise. Bungee trampoline, segway, snake, alpinisme, etc. Optez pour une location de ski à Tignes et foncez Tignes sans modération.

Mais à Tignes, les sports d’hiver ne s’improvisent pas. Alors, adonnez-vous à quelques entraînements avant de faire vos valises et partir à la conquête des Tignes pleines de charges.Vous n’êtes pas sportif ? Pas de panique, on se rend à Tignes pour s’amuser avant tout et pour fuir la monotonie du quotidien. En effet, des vacances à Tignes peuvent aussi être placées sous le signe de détente et tranquillité avec plusieurs établissements qui y proposent Hammam, sauna, jacuzzi, etc.

S’adonner à tout un panel d’activités à Tignes

L’hiver, Tignes et ses activités multiples vous laisseront l’embarras de choix. Mais en été également, la montagne vous invite à des randonnées sans fin. Pendant cette période, vous pourrez passer autrement vos vacances et sortir des sentiers battus. Au programme, le fameux Hot Jumping qui vous réserve des sensations hors pair. Au passage, laissez-vous succomber à la force des activités acrobatiques.

En tout cas, les activités traditionnelles qui se font à la montagne comme l’escalade, le tennis, la pêche ou le vélo restent toujours accessibles. Vous passerez sûrement des vacances différentes de ce que vous connaissez jusqu’alors.

Séjours tout compris à Tignes

Donc, vous avez décidé de partir ce week-end dans la station de Tignes ? Pour des séjours sans prise de tête, optez pour une réservation tout compris qui vous permet de profiter des hébergements, des restaurations et des forfaits de ski.En optant pour une telle formule, notamment de type ski, vous n’aurez pas à vous préoccuper de quoi que ce soit.