Comment Les Agences Gouvernementales Taxent Les Bitcoins

Une confusion croissante règne sur la manière dont les gouvernements taxent les Bitcoins. Voici les principales implications fiscales pour les utilisateurs de Bitcoin.

La taxation des Bitcoin transaction est l’une des questions fréquemment posées par les utilisateurs de crypto-monnaies. Bien que le Bitcoin soit une monnaie décentralisée non soumise aux réglementations gouvernementales, il est reconnu comme un actif dans le monde entier. L’adoption croissante du Bitcoin et les cas d’utilisation ont convaincu de nombreux régulateurs gouvernementaux d’introduire de nouvelles lois pour taxer les investissements en crypto comme d’autres actifs ordinaires.

Le Bitcoin comporte diverses implications fiscales, en fonction du type de transaction. Cependant, les répercussions varient généralement en raison de la disparité des lois fiscales entre les pays. En outre, certaines exceptions peuvent également s’appliquer en raison des qualités et des cas d’utilisation uniques du Bitcoin. Néanmoins, voici comment la plupart des gouvernements taxent les Bitcoins.

Payer des taxes sur les transactions en bitcoins

La classification du Bitcoin en tant qu’actif l’expose à diverses implications fiscales. Par exemple, l’IRS des États-Unis exige désormais des contribuables qu’ils déclarent toutes leurs transactions en Bitcoins lors de leur déclaration d’impôts. Les contribuables doivent tenir des registres à jour de tous leurs achats, ventes, investissements et autres transactions liées au Bitcoin. En 2019, l’IRS a envoyé des lettres d’avertissement à plus de 10 000 personnes soupçonnées d’avoir potentiellement omis de déclarer des revenus et de payer des impôts sur des transactions en crypto-monnaies. Il a prévenu que la déclaration incorrecte des revenus pouvait attirer des pénalités, des intérêts, voire des poursuites pénales.

Transactions en Bitcoins imposables

Les implications fiscales des Bitcoins varient principalement en fonction du type de transactions. Voici les principales transactions en Bitcoins que la plupart des agences gouvernementales taxent.

Vente de Bitcoins à un tiers

Plusieurs organismes gouvernementaux imposent des taxes sur les plus-values lors de la vente de Bitcoins extraits à des tiers. Par exemple, vous paierez des impôts sur les plus-values si vous générez et vendez des Bitcoins à une autre personne ou société.

Vente de Bitcoins achetés à quelqu’un

Les autorités fiscales vous demanderont également de déclarer et de payer des impôts sur la vente de Bitcoins achetés à quelqu’un à un tiers. Un bon exemple est l’achat et la vente de Bitcoins par le biais d’un trading de crypto-monnaies comme Bitcoin Code. Le gouvernement vous demandera de payer des impôts sur les gains réalisés.

Utilisation de Bitcoins pour payer des biens et des services

Les organismes gouvernementaux exigent également que les entreprises et les particuliers qui utilisent des Bitcoins pour payer des biens et des services versent des taxes sur les transactions. Le montant de la taxe dépendra principalement des spécificités des transactions, notamment de la valeur actuelle des Bitcoins et du prix de ces biens et services. Les implications fiscales s’appliquent aux Bitcoins minés ou aux jetons achetés auprès d’autres sources.

Après déduction des dépenses encourues lors du minage, plusieurs agences gouvernementales taxent les Bitcoins comme des revenus personnels ou professionnels et les autres transactions en Bitcoins comme des investissements dans des actifs. Voici une explication simple de la façon dont les autorités fiscales calculent les taux.

Imaginons que vous ayez acheté des Bitcoins d’une valeur de 500 dollars et que vous les ayez vendus pour 800 dollars ou que vous ayez acquis des biens d’une valeur équivalente. Les organismes gouvernementaux vous demanderont de payer l’impôt sur les plus-values sur les 300 $ de bénéfice tiré de la transaction.

Implications fiscales de la réception de paiements en cryptomonnaies

Plusieurs entreprises et commerçants du monde entier acceptent de plus en plus les Bitcoins comme moyen de paiement pour divers biens et services. Certains paient même leurs fournisseurs et leurs travailleurs en crypto. Les organismes gouvernementaux traitent les paiements ou les salaires reçus en crypto-monnaies comme des revenus ordinaires, soumis à l’impôt sur le revenu. La valeur ou le coût de base du Bitcoin dépend de son prix au moment de ce paiement.

Payer des impôts sur le minage de Bitcoins

De nombreux régulateurs considèrent également le minage de crypto-monnaies comme un événement imposable. Ils calculent le coût de base ou la juste valeur marchande du Bitcoin en fonction de son prix au moment du minage. Cependant, les mineurs peuvent faire des déductions professionnelles pour les ressources et l’équipement nécessaires au minage de Bitcoins. Les déductions de frais peuvent varier selon que vous avez miné les jetons pour un gain personnel ou non.

Les implications fiscales du Bitcoin varient généralement selon les États, les pays et les régions. Cependant, l’article ci-dessus a détaillé certaines des façons les plus courantes dont les agences gouvernementales taxent les Bitcoins.