Les bons comptes font les bons amis – Un petit album Flammarion

Les bons comptes font les bons amis est un petit album souple de la collection Les histoires du Père castor, des éditions Flammarion. Une histoire de Jean-François Dumont, parue fin septembre 2020, sur la thématique des préjugés.

A la ferme du Bout du Pré, tous les animaux connaissent Robert. Tout le monde sait aussi que Robert ne ressemble à aucun autre mouton… Robert est au milieu d’un troupeau, mais de loin, on a du mal à le différencier, mais lorsqu’on s’approche et que l’on tend l’oreille, on entend Robert compter. Depuis qu’il est tout petit, sans même savoir pourquoi, Robert compte tout. Il compte tout ce qui lui passe devant les naseaux, comme les brins d’herbe, les hirondelles dans le ciel, les piquets de clôture, les taches sur la robe des vaches… Le mouton le fait sans même s’en rendre compte, ainsi les chiffres défilent dans sa tête, les uns derrière les autres.

Le récit passe en album souple, pour rejoindre la collection des histoires du Père Castor. Un inédit pour la collection, qui se complète donc d’une histoire qui fait grandir. La lecture est détaillée, amenant tranquillement les enfants à découvrir et comprendre la différence de Robert, qui ne cesse de compter, sans jamais s’arrêter. Une particularité qui finit par agacer ses semblables, et isole peu à peu Robert. Mais son originalité va aussi lui permettre, à la grande surprise de tout le monde, de sauver le troupeau ! Les préjugés et la mise à l’écart dans un groupe sont la forte thématique de ce récit attendrissant, touchant et tendre. Le dessin est tout aussi doux, avec un trait détaillé et expressif, offrant de belles illustrations à découvrir.

Les bons comptes font les bons amis est un nouveau livre souple de la collection des histoires du Père Castor, des éditions Flammarion. Une histoire qui invite les jeunes lecteurs à grandir, à travers une thématique forte, entre préjugés et isolement social.