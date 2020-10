Humour d’octobre masqué

Partagez





Humour – On pensait en avoir fini avec la Covid. Que nenni ! Quand il n’y en a plus, il y en a encore… Du coup les feuilles mortes se ramassent à la pelle et les masques aussi. Drôle d’automne tout de même.

