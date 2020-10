The Dark Dreams – Découvrez le labyrinthe de l’horreur ! [NOUVEAU]

Partagez





The Dark Dreams – Et vous, vous faites quoi pour Halloween ? Voici un jeu hors norme qui va angoisser les plus intrépides des gamers. Découvrez vite cette activité effrayante, sombre et hyper flippante qui fait passer Freddy pour la fée clochette…

THE DARK DREAMS

Vivez vos pires cauchemars

Escape-game labyrinthe à Paris

Vous aimez avoir peur ? Le moins que l’on puisse dire c’est que vous allez être servi avec ce nouveau concept de jeu complètement dingue et inédit, qui fait grimper le “trouillomètre” de plusieurs crans. Merci qui ? Merci Dark Dreams !

Le concept Dark Dreams

À mi-chemin entre escape game et théâtre immersif sensoriel, Dark Dreams c’est d’abord un labyrinthe géant de 1000m2, plongé dans la pénombre, mêlant acteurs, effets spéciaux, décors effrayants immersifs et interactifs. Les équipes (2 à 12 personnes), prises au piège dans un labyrinthe géant, suivent un chemin semé d’embûches qui les mènera (ou pas) vers la sortie. C’est en quelque sorte un “train fantôme” à pieds mais dont personne ne sait quand et comment s’échapper. Pas d’énigmes, pas de difficulté particulière, Dark Dreams s’adresse à tous sans exception !

RÉSERVATION :

The Dark Dreams – 63 rue de la fraternité – 93100 Montreuil

Déconseillé : aux femmes enceintes, aux épileptiques, aux cardiaques, aux enfants de moins de 14 ans (moins de 9 ans si accompagnés par un adulte), et aux personnes portant un plâtre ou des béquilles.

Réservation en ligne : thedarkdreams.com

Téléphone : 01 48 45 20 44

Tarifs : 39 euros/personne

(IMPORTANT : Prévoyez une tenue qui ne craint ni les salissures ni les mauvais traitements)