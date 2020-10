Karmela Krimm – Ramdam blues

Karmela Krimm est une nouvelle héroïne des éditions Le Lombard, une nouvelle série de Lewis Trondheim et Frnack Bancarelli, qui débute avec Ramdam Blues, paru en septembre 2020. Un polar bien ficelé, offrant une première enquête concluante, pour la série naissante.

Karmela est dans sa voiture, avec sa filleule, qui fait un stage. Ainsi, la jeune fille suit Karmela, pour découvrir son métier de détective privé. La jeune femme prend des photos, tandis que Manon ne cesse de lui poser des questions, pour son rapport et par curiosité. Mais bientôt, les deux personnages reprennent la route… Pendant qu’elle conduit, Karmela pense à son nouveau métier, qu’elle ne pensait jamais faire. Elle souhaitait tout simplement être flic, rien de plus, rien de moins. Avec son ancienne partenaire, Alice, elles formaient un bon binôme, avec le surnom de sœurs Pétadou. Mais un jour elles ont franchi la ligne jaune, en voulant faire tomber trop vite des albanais proxénètes. L’enquête et le déroulement des choses ont foiré, et Karmela a tout pris sur elle, pour protéger sa partenaire, qui avait déjà deux gamines. Voilà deux ans qu’elle s’est reconvertie en détective privé…

Alors qu’elle rentre chez elle, Karmela reçoit un appel, pour une curieuse et dangereuse affaire. Elle va faire monter son tarif, et garantir sa sécurité. C’est ainsi que Tadj, garde du corps, va suivre la détective, pour une enquête sur le meurtre de René Perrini, un des grands noms de la pègre. Le récit est très bien posé, les évènements s’enchainent avec beaucoup de fluidité, pour cette présentation des personnages et de l’enquête qui se profile. La bande dessinée se lit assez facilement, présentant donc cette femme trentenaire, déterminée et intelligente, qui cache encore quelques parts d’ombre, quant à son passé et sa relation avec son ancienne coéquipière. L’affaire criminelle, quant à elle, est captivante, avec l’investigation de Karmela qui sillonne les cités marseillaises et l’univers des petits dealers, se mettant ainsi en danger… Le dessin est assez simple, sans fioritures, il reste efficace et plaisant.

Ramdam Blues est le premier tome de la nouvelle série Karmela Krimm, des éditions Le Lombard, qui offre une première enquête bien menée et présente des personnages intéressants, captivants, que l’on aimerait retrouver dans une prochaine affaire !