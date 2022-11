Les enquêtes de l’impossible – Une amie à sauver est un roman jeunesse, de Licia Troisi et Ilaria Palleschi, paru aux éditions Rageot, en octobre 2022. Un récit moderne qui mêle habilement enquête et fantastique, avec deux héroïnes intrépides, courageuses et déterminées.

Papa a regardé par la fenêtre, l’air perplexe. Il a demandé s’ils étaient vraiment au bon endroit. LuLu a dégluti avec peine. Ils se trouvaient au beau milieu d’une forêt, sur une route de terre battue. Aussi, ils avaient dû rouler à vingt à l’heure sur le dernier kilomètre. Sur leur gauche, un portail en fer forgé hérissé de pointes acérées se dressait. Ce portail faisait clairement penser à l’entrée d’un cimetière. Derrière lui, une allée menait à une villa, comme LuLu n’en avait encore jamais vu dans la région. La maison faisait penser à un manoir hanté. Même le jardin désolé s’étendait, tout autour de la maison, avec une balançoire rouillée qui s’élevait, l’air terrifiante.

Lucia Proietti, dite LuLu, est la narratrice de ce récit, jeune fille introvertie, qui n’a pas vraiment d’amis, car elle ne sait pas vraiment s’y prendre avec les gens. C’est avec le biais d’un jeu, qu’elle se fait des amis, donc pas réellement réels. Le jour où l’une de ses amies virtuelles disparaît, elle fait appel à Zoé, pour l’aider à mener l’enquête. Le roman est plaisant à lire, rythmé et énigmatique, abordant des sujets pour les adolescents. Le fantastique se mêle à l’informatique, dans ce récit où la confiance, le courage et l’amitié sont des sujets forts. L’enquête avance et l’action est également au rendez-vous, offrant une belle aventure, pour les deux héroïnes intrépides et déterminées. Un roman illustré, en bichromie, et parsemé de planches de bande dessinée.

Les enquêtes de l’impossible – Une amie à sauver est un roman jeunesse, des éditions Rageot. Une enquête étrange, pour LuLu et Zoé, qui partent sauver Darima, une amie virtuelle, offrant une aventure bouleversante et effrayante, une belle amitié naissante.

