Bonne Maman – Mon Calendrier de l’Avent 2022

Marque française connue de tous, Bonne Maman invite à la magie de Noël, entre gourmandises et enfance, avec son joli calendrier de l’Avent, qui présente un carrousel. Un coffret coloré et sublime, qui annonce 23 plaisirs gourmands et 2 surprises de Noël, pour patienter jusqu’au 24.

Bonne Maman, marque de confiserie, confiture et biscuiterie française, depuis 1971, a su s’imposer et rester au fil des années. La tradition et le savoir-faire sont toujours au rendez-vous, tout en offrant une pointe de modernité et quelques surprises. Les recettes classiques et incontournables sont toujours aussi savoureuses, mais laissent aussi la place à des recettes plus audacieuses, surprenantes et dans l’air du temps, pour répondre à la curiosité des clients et gourmands.

Et pour nous surprendre toujours plus, Bonne Maman présente un calendrier de l’Avent somptueux, un carrousel féérique qui rappelle l’enfance, le jeu, l’innocence, la joie, le partage… Un coffret sublime, qui trouvera sa place, dans la maison, offrant ainsi un joli objet déco, pour un petit mois. Le carrousel s’ouvre en deux, comme un livre, dévoilant un peu plus de féérie, de personnages et de fabuleux détails, autour d’un grand sapin blanc, majestueux. Le haut du carrousel s’ouvre également, pour se déployer et offrir un joli visuel complet sur l’ouvrage. L’ivresse du tournis invite à découvrir la première case, dans laquelle se cachent deux éléments, une petite cuillère à confiture et un petit pot de confiture de 30g, de fraises à la Badiane. La douceur de la fraise vient se mêler avec la fraîcheur de l’anis étoilé, pour une recette unique, surprenante et gourmande.

Derrière chaque volet, des petits mots invitent à la découverte et à la gourmandise, à la curiosité et à la féérie, jusqu’au soir de Noël. D’autres volets cachent de jolies illustrations qui rappellent le carrousel enchanté Bonne Maman. Ainsi, en ouvrant la deuxième fenêtre, on découvre un joli motif et un petit pot de 30g de confiture de pamplemousse et fruits du dragon. Une recette un peu plus acidulée, surprenante et plaisante, qui ravit les papilles.

Les cases trois, quatre et cinq cachent une tartelette aux fruits rouges, savoureuse et croquante, avec le biscuit toujours aussi savoureux. Il y a aussi deux petits pots de confitures aux abricots à la bergamote et marrons et oranges aux épices de Noël, soit une recette estivale, avec la douceur des abricots associée à la note vive de la bergamote, et un mélange plus original, avec des saveurs de Noël.

Les trois prochaines fenêtres renferment une douce infusion Bonne journée, qui offre les vertus de l’hibiscus, de la menthe poivrée et de la réglisse. Puis, deux nouveaux petits pots de confitures sont à savourer, pêches à la menthe et mangues, framboises et citrons verts. Deux recettes différentes, l’une douce, avec une pointe de fraîcheur, tandis que l’autre exclusive, offre une saveur douce et acidulée à la fois.

Derrière les volets neuf, dix et onze se trouvent deux pâtes de fruits, à partager, ou pas, à la fraise et à l’orange. Deux bouchées savoureuses, fruitées et généreuses, qui rappellent tendrement l’enfance ! Deux autres petits pots de confitures sont à retrouver, l’un aux poires et éclats de cacao et l’autre aux cerises à la fleur de sureau. Là encore deux recettes différentes, savoureuses et surprenantes, entre la douceur de la poire, et la fleur de sureau qui vient se mêler aux fruits de l’été, la cerise.

Les cases douze, treize et quatorze cachent un petit pot de marmelade oranges, yuzus et pamplemousse, un cookie sablé cœur noisettes chocolat et une confiture pommes au caramel et à la cannelle. Donc deux petits pots aux bons goûts de Noël, avec des recettes savoureuses et gourmandes, et un biscuit croquant, délicieux et fondant à l’intérieur.

Les fenêtres quinze, seize et dix-sept recèlent un petit pot de confiture de fraises et groseilles, une recette classique, mais toujours aussi savoureuses, que l’on aime à retrouver. Une deuxième infusion est à savourer, Magie de Noël, une recette exclusive, aux saveurs chaudes et réconfortantes, à boire après le repas. Une marmelade d’oranges à la cannelle, est une autre recette classique, mais qui réconforte et sait trouver sa place, dans ce calendrier de l’Avent.

Derrière les volets suivants, dix-huit, dix-neuf et vingt, se trouvent un petit pot de confiture de fraises à la verveine, deux belles galettes dorées pur beurre et un petit pot de confiture Mirabelles aux épices. Deux recettes de confitures délicieuses aux notes subtiles d’épices ou florales, qui sauront plaire. Quant aux galettes, elles sont fondantes et croquantes à la fois, avec la saveur du beurre, qui vient adoucir la bouchée. Deux galettes à partager, ou pas, qui cachent des points à relier, derrière le volet !

Les fenêtres vingt et une, vingt-deux et vingt-trois cachent un petit pot de confiture ananas et yuzus, une tartelette chocolat au lait et caramel, ainsi qu’un petit pot de caramel à la vanille. Trois produits à déguster, différents, pour des découvertes toujours surprenantes, chaleureuses et gourmandes. La confiture ananas et yuzus est une recette exclusive, quelque peu acidulée et curieuse. La tartelette au chocolat au lait et caramel est un incontournable, que l’on aime toujours à retrouver et surtout à croquer. Enfin c’est avec une pâte à tartiner que l’on finit les découvertes savoureuses, avec cette recette douce et onctueuse.

La vingt-quatrième et dernière fenêtre recèle une petite boîte qui souhaite un Joyeux Noël. Une petite boîte dans laquelle se trouve un photophore. Un joli petit verre doré à l’intérieur et blanc à l’extérieur. Des rennes apparaissent et rappellent celui que l’on retrouve sur le carrousel. Un bel objet déco, pour préparer les fêtes de Noël et décorer la table.

La marque française Bonne Maman présente un somptueux calendrier de l’avent, pour patienter jusqu’à Noël. Un coffret fabuleux et gourmand, qui recèlent de surprises et gourmandises, invitant à embarquer pour un voyage féérique à bord du carrousel enchanté, et découvrir chaque jour une délicieuse surprise à déguster.

Bonne Maman est à retrouver par là…