Un autre jardin – Un livre incroyable signé Emma Giuliani

« Un autre jardin » est un livre-objet incroyable de beauté signé Emma Giuliani. Ici, l’autrice invite les enfants à rêver d’un jardin, puis d’un autre, pas si loin, mais tout aussi unique. Ici et là, peu importe, tant qu’il nous fait voyager au cœur de nouveaux paysages et pourquoi pas jusqu’au ciel.

Il n’y a que les Éditions Les Grandes Personnes pour réussir à nous surprendre autour d’albums illustrés d’une telle qualité. Et « Un autre jardin » en est l’exemple même. La talentueuse autrice et illustratrice Emma Giuliani invite les enfants à rêver à de nouveaux paysages. Elle les encourage à ouvrir la fenêtre présente en couverture pour découvrir les beautés qu’offre la nature. Des jardins plus beaux les uns que les autres. Pour ce faire, ils devront déplier le livre de son entièreté et découvrir ainsi une histoire qui prend vie sous leurs yeux.

Le livre s’anime grâce à des pop-ups, volets et illustrations en 3D. Les illustrations d’Emma Giuliani sont incroyablement belles, simples et réalistes, joliment colorées. On se retrouve au cœur d’une nature paisible, propice aux rêves. La narration est assez riche, elle invite le lecteur à observer chaque page, chaque détail. Mais aussi à faire parler son imagination en l’intégrant totalement à l’histoire. Cela ne fait aucun doute, il aura envie de rentrer dans le livre, de faire de la balançoire, d’observer cette nature qui s’anime sous ses yeux. Tout est magnifique, c’est bluffant.

« Un autre jardin » fait partie de ces livres que les enfants prendront plaisir à ouvrir et refermer. Ils pourront également le laisser grand ouvert en guise de décoration dans leur chambre. Profiter d’un moment de partage unique avec leurs parents à la découverte de ces jardins plus beaux les uns que les autres. Et laisser parler leur imagination en s’inventant le jardin de leurs rêves…

