Taï Dam – Traverser le Mékong, un retour aux origines – Éditions Steinkis

Partagez





Marijah, peintre, connaît très peu de son passé, et de ses origines Taï Dam. Ce n’est pourtant pas son mari qui l’empêche de reprendre contact avec sa famille. Mais, un jour, après une visite chez ses parents, elle se décide enfin à retourner sur les traces de ses ancêtres et d’entamer un long voyage à travers la Thaïlande, le Vietnam et le Laos.

Un périple initiatique teinté d’Histoire​,​ condensé dans un one shot. Biographie sincèrement narrée et fabuleusement dessinée ! À découvrir depuis le 13 octobre 22 aux éditions Steinkis.

Le décor :

” On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt, c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait. ” Nicolas Bouvier

La garrigue …

Joël crayonne sur son vieux carnet de croquis. Il se laisse aller à une certaine mélancolie, au milieu de la nature et au fil de sa promenade. Car, l’artiste, ce n’est pas vraiment lui. Mais sa femme, Marijah, qu’il adore observer en pleine création dans son atelier.

Ses peintures sont abstraites : des lignes courbées s’entremêlent, soulignées de couleurs foncées, de touches verdoyantes, et or. Elle explique, avec ses mots, ce que sont ses inspirations par rapport à ce don qu’elle possède, pour interpréter ce qui lui vient au plus profond de son être.

Joël est amusé et circonspect par ses explications, et préfère une autre sorte d’instinct pour un moment de partage physique !!!

Il n’a de cesse de l’encourager à partir découvrir ses véritables origines thaïlandaises. Mais Marijah a peur : peur de ne pas se retrouver, dans un pays qu’elle a quitté très jeune accompagné de ses parents. Peur d’être trop française à présent, et de ne rien comprendre de la langue de ses ancêtres.

Pourtant, un beau jour, elle va avoir un déclic et entamer un périple initiatique finalement plus nécessaire que prévu !!!

Le point sur la BD :

Un one shot, aux éditions Steinkis, comme une aventure à travers l’Histoire et les âges, pour mieux se reconnecter à un passé oublié, mais aussi, à son art ! Joël Alessandra, grand voyageur, nous dépeint de ses aquarelles, le parcours initiatique enrichissant de sa compagne dans la vraie vie. La reconnexion à ses origines lui permet de se retrouver elle-même et de comprendre d’où lui vient son inspiration.

L’auteur place le lecteur dans son récit contemplatif et sensuel. Mixant estampes, croquis noir et blanc, et aquarelles, on baigne dans la création artistique confrontée à la beauté des lieux visités, et de l’âme de cette Marijah. On plonge dans son état affectif. Dans les rencontres bouleversantes. L’Histoire de l’ethnie à laquelle elle appartient : les Taï Dam. Le tout narré avec beaucoup d’émotions et de tendresse.

La conclusion :

Un récit enrichissant, près de la Culture et de l’Histoire d’une partie de l’Asie du Sud-Est. Mais aussi, un scénario particulièrement “féminin”, avec un art omniprésent qui bouleverse et embellit toutes les découvertes et les rencontres. Taï Dam, traverser le Mékong aux éditions Steinkis nous fait voyager autant qu’il nous envahi d’un pays, et de ces émotions qui nous transpercent. Un superbe récit/hommage à l’être aimé !