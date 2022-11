Après le 13 novembre – Ed. Delcourt

Après le 13 novembre est le récit complet d’une survivante du Bataclan, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Une case en moins, en octobre 2022. Une bande dessinée de Sophie Parra, Davy Mourier et Gery, qui raconte l’après 13 novembre sans tabou, évènement dramatique dont on ne peut faire face.

13 novembre 2015, un coup de feu retenti, puis un deuxième, dans la salle du Bataclan, où se représentent les Eagles of death metal. Elle s’appelle Sophie, les deux balles que l’on vient d’entendre étaient pour elle ! Chez Cyrille, lors du match de foot, il s’interroge sur une explosion… Chez sa maman, un appel téléphonique trouble tout le monde, on s’interroge. Chez Seb, le jeune garçon s’inquiète et envoie un message à So. Dans la poche de son short, son téléphone s’allume, Sophie reçoit plusieurs messages de personnes qui s’inquiètent pour elle. Quelque temps plus tard, Sophie est à l’hôpital, entouré de plusieurs proches. Elle engueule Seb qui lui met plein de posters de Kev Adams. Elle demande pardon à la personne qui partage sa chambre, tandis que Seb se demande pourquoi il y a autant de vieux à cet étage.

Le récit est touchant, revenant sur les faits, pendant et après les attentats du 13 novembre, au Bataclan. Le témoignage est sans tabous, montrant que les personnes ne sont pas préparées à ce genre d’évènements, que ce soit les victimes directes, que les familles, les médecins, les psys, ou même le gouvernement. Une réalité difficile à accepter et à vivre, pour cette survivante qui en sait pas quoi faire, penser, comment vivre, aller de l’avant, tenter de s’en sortir… La bande dessinée est plutôt bien découpée, alternant entre le parcours difficile après l’évènement et sur l’évènement dramatique, en lui-même. Un ouvrage qui présente un témoignage poignant, qui met aussi en avant les difficultés de chacun pour comprendre et surmonter ce traumatisme. Le dessin est assez simple, plutôt rond, dans l’ensemble, offrant également des personnages expressifs.

Après le 13 novembre est un récit complet, un témoignage poignant, paru aux éditions Delcourt. Un ouvrage qui présente le parcours difficile de Sophie Parra, survivante du Bataclan, qui tente de se reconstruire, entre peurs, humour, colère, espoir…

