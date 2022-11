Mes premières comptines – Volume 3

La collection de livres sonores musicaux des éditions Gründ s’agrandit avec ce troisième volume de Mes premières comptines. Un livre sonore, d’Olivia Cosneau, paru en août 2022, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir six nouvelles comptines.

Sardine à l’huile est la première comptine à découvrir, dans ce recueil coloré et musical. Sur la première double page, les enfants retrouvent donc d’un côté les paroles de la chanson et de l’autre une belle illustration, avec une puce sonore, à actionner. Cette première comptine est amusante, rythmée et plaisante. On y retrouve des sardines, petits poissons autour d’un chat. Une chansonnette moins connue, qui trouve tout à fait sa place dans le recueil. Sur la deuxième double page, les enfants vont découvrir une comptine un peu plus connue, Il pleut, il mouille. Là encore, les paroles sont à retrouver d’un côté, et de l’autre il y a une belle illustration qui cache la puce sonore à actionner.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir six comptines, plus ou moins connues. Un recueil unique avec des puces sonores musicales à actionner, pour entendre ces chansonnettes. Les enfants vont pouvoir découvrir ou redécouvrir les comptines Sardine à l’huile, Il pleut, il mouille, Arlequin dans sa boutique, A la volette, Pomme poire abricot et la comptine anglaise Hickory dickory dock. La découverte est plaisante, les enfants s’éveillent rapidement au rythme des chansons, et cherchent avec plaisir la puce sonore à activer. Les comptines sont mises en scène à travers des illustrations colorées. Le dessin est rond, assez simple et plutôt moderne, avec de belles couleurs vives.

Mes premières comptines reviennent avec un troisième volume, paru aux éditions Gründ. Un recueil, avec des puces sonores, que les enfants s’amuseront à actionner, pour pouvoir écouter, chanter et dandiner sur les rythmes des différentes chansonnettes à découvrir.

Lien Amazon