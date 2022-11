Apéri Bio – Des chips bio et sans huile de palme

Apéri Bio est une marque du groupe Markal, situé au cœur de la Drôme. Une marque française, qui propose, entre autres, des chips croustillantes et gourmandes, pour les moments conviviaux, autour d’un apéritif entre amis ou en famille. Des chips bio, vegan, avec ou sans gluten, avec ou sans sel, et épicées ou pas, pour tous les goûts !

La société française Markal perpétue, depuis 1936, un savoir-faire artisanal, à travers ses produits et ses spécialités. L’entreprise et ses différentes marques offrent un large éventail de produits, dont la marque Apéri Bio, qui propose des produits festifs, croustillants, gourmands, pour des moments conviviaux. Neuf références de chips Apéri Bio sont à découvrir, à déguster et à partager, ou pas, pour les encas ou les apéritifs.

Parmi ces produits, il y a des chips nature légèrement salées, des chips striées ultra croustillantes et des pétales de légumes aux herbes de Provence. Les chips nature sont à retrouver à travers deux packagings. Elles sont faites de pommes de terre issues de l’agriculture biologique, d’huile de tournesol et de sel marin. Les chips nature sont légères, croustillantes, fines et savoureuses, sans huile de palme et bio. Elles sont savoureuses, parfaitement pour les encas ou à partager lors d’apéritifs entre amis ou en famille.

Les chips striées sont les préférées, super croustillantes, elles sont également nature et faites de pommes de terre bio, d’huile de tournesol et de sel marin. Elles sont savoureuses, et offrent encore plus de croustillants, grâce à la découpe striée. Légèrement plus épaisses, elles ont un goût plus intense. Enfin, les pétales de légumes aux herbes de Provence sont des chips de carottes, betteraves, patates douces et panais bio. La recette reste plus ou moins la même, avec de l’huile de tournesol et des herbes de Provence bio. Les chips sont curieuses, savoureuses, pleines de saveurs et de couleurs, pour plus d’originalité à l’apéritif.

Apéri Bio est une marque du groupe français Markal, qui présente une belle gamme de produits pour l’apéritif, notamment un bel éventail de chips. Des chips bio classiques, croustillantes ou encore originales, pour des encas savoureux ou des apéritifs conviviaux et gourmands.

