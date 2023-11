Les Hauts de Hurlevent – Edition collector

Les Hauts de Hurlevent est un roman d’Emily Brontë, considéré comme un incontournable de la littérature romantique et gothique. Le roman se présente ici dans une édition collector, broché, parue en octobre 2023, aux éditions Hauteville.

1801, Mr Lockwood vient de rentrer après une visite à son propriétaire, unique voisin dont il ait à se soucier. Ce lieu est l’un des plus incroyables ! Il ne croit pas qu’il aurait pu trouver, dans toute l’Angleterre, un endroit complètement plus à l’écart de l’agitation mondaine. Ce lieu est un vrai paradis pour un misanthrope. Il a d’ailleurs trouvé que Mr Heathcliff et lui-même forment un duo assorti, pour se partager cette lande solitaire. Un homme admirable, qui ne se doutait guère de la sympathie que Mr Lockwood ressentait pour lui. Mr Lockwood se présente, expliquant qu’il est le nouveau locataire. Il venait pour exprimer l’espoir de ne pas déranger son voisin…

C’est un bel ouvrage, qui est à découvrir ou redécouvrir ici. Un roman classique de la littérature britannique du XIXème siècle, qui présente un récit dramatico-romantique. Une histoire, au cœur de la lande sombre et sauvage, où deux familles se déchirent pour l’amour d’une femme. Un récit tragique, entre haine, amour et jalousie, qui va entraîner les protagonistes dans un tourbillon d’incompréhension et de violence. Les différentes narrations apportent un rythme certain à l’histoire, tout comme des points de vue changeants. La folie semble également au cœur de ce récit où les uns et les autres aiment à se détruire, comme des passions destructrices. Dans cette édition collector, des illustrations très plaisantes accompagnent le texte.

