Noel Gallagher’s High Flying Birds 11/11 : le Zénith de Paris sous haute tension électrique !

Samedi 11 novembre, la rock star investissait la scène du Zénith parisien pour un concert sold out.

Alors que régulièrement la rumeur spécule sur une possible reformation d’Oasis, Noël Gallagher était avec son groupe Noel Gallagher’s High Flying Birds ce samedi 11 novembre sur la scène de du Zénith Parisien à la faveur de « Council Skies » sorti en juin 2023, probablement son album le plus personnel et le plus éclectique à ce jour. Si le précédent opus Who Built The Moon? avait beaucoup divisé les fans-certains le trouvaient trop électro, d’autres trop psyché et surtout trop éloigné de ce qu’il faisait avec Oasis,-le mancunien est revenu aux fondamentaux de cette britop qui a fait sa renommée.

Et là il faut bien rendre hommage au talent de Noel Gallagher qui continue l’histoire là où Oasis l’avait laissé. Comme on a pu le constater lors de ce show électrique, sa passion pour le folk et le rock des 60’s et des 70’s reste vive.

Il est 21h au Zénith.La sono diffuse depuis quelques minutes un étonant concerto …de klaxons de voiture. Puis, les lumières se tamisent et la salle est plongée dans le noir. Entouré de cinq musiciens et quatre jeunes choristes, Noël Gallagher entre en scène. Guitare en bandoulière, il s’approche du micro et entonne « Pretty Boy » titre aux influences soul new wave, issu de son tout nouveau « Council Skies ». D’entrée on a affaire à un artiste en pleine possession de ses moyens et en maîtrise totale de son sujet. La salle est survoltée. La puissance du son est au maximum. Il enchaîne ensuite 4 titres majeurs issus également de ce nouvel opus. A commencer par l’excellent Council Skies (qui donne son nom à l’album), suivi du très accrocheur et guindé Open the Door, See What You Find, puis du solaire “We’re Gonna Get There in the End et de Easy Now” à la mélodie imparable. Il est temps maintenant de survoler sa carrière solo avec des joyaux de compositions tels You Know We Can’t Go Back, We’re on Our Way Now, In the Heat of the Moment, If I Had a Gun…, AKA… What a Life! qu’il dédie aux fans de Manchester City.

Si l’époque Oasis semble belle et bien révolue, Noel Gallagher n’ayant à ce jour toujours aucune intention de donner suite à l’histoire, le chanteur guitariste enchaine pas moins de 6 titres d’Oasis qu’il dédie aux fans d’Oasis. A commencer par Going Nowhere joué en tout en apesanteur. L’intensité électrique monte d’un cran sur The Importance of Being Idle . Les guitares rugissent quand la voix trainante de Nöel étire les mots comme des élastiques sur The Masterplan. Entre deux titres, l’auteur compositeur au tempérament fougueux cultive sa dégaine de lad britannique et apsotrophe des spectacteurs au premiers rangs. On adhère aux refrains énergiques, à ces mélodies empruntes de nostalgie, ce Half the World Away et ce Little by Little qui soulèvent la foule.

Les lumières se rallument. C’est déjà l’heure des rappels. Après quelques minutes de pause, les musiciens reviennent nous offrir trois cadeaux. A commencer par une reprise électrique de Bob Dylan, Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn) suivi du sublime Live Forever et ce Don’t Look Back in Anger repris à plein poumon par le public. Après un peu plus de deux heures d’un show sans faute, les fans sont conquis.

Jean-Christophe Mary

Titres joués :

Pretty Boy

Council Skies

Open the Door, See What You Find

We’re Gonna Get There in the End

Easy Now

You Know We Can’t Go Back

We’re on Our Way Now

In the Heat of the Moment

If I Had a Gun…

AKA… What a Life! (Dedicated to Manchester City fans)

Dead in the Water

Going Nowhere

The Importance of Being Idle (Oasis)

The Masterplan

Half the World Away

Little by Little

Rappel :

Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn) (Bob Dylan)

Live Forever Oasis)

Don’t Look Back in Anger