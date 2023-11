Berlin Berlin : une comédie hilarante dans le Berlin Est des 70’s de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras

Berlin-Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque.

Aborder un sujet aussi sombre que les années du rideau de fer et nous faire rire aux éclats c’est le défit que relève chaque soir Patrick Hautdecoeur et sa troupe. Voilà une pièce bien écrite, et dont le jeu d’acteur rend un sujet grave la séparation de l’Allemagne en deux parties l’Est et l’Ouest en une comédie burlesques et hilarante.

Cette comédie raconte l’histoire mouvementée d’un couple qui tente de fuir Berlin Est, la veille de la chute du mur. On y découvre Emma une jeune femme assistante de vie prête à tout pour fuir la RDA, un fiancé maladroit Ludwig, aussi naïf que gaffeur, Werner un responsable de la Stasi aussi dragueur lourdingue que cabot, un agent secret de la RFA calamiteux et un général Est allemand complètement dépassé par les évènements.

Dans cette préparation pour casser les murs des caves et espérer fuir à l’Ouest tout vire à la catastrophe dans une successions de gags plus drôles les uns que les autres. Il faut dire que la pièce co-écrite par Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras est plutôt intelligente. On retrouve l’ambiance qui régnait en RDA à cette époque : ces agents de la Stasi qui pénétraient dans les logements en l’absence de leurs habitants pour y placer des micros et les mettre sur écoute. Cette chape de plomb instituée par le réseau de surveillance de la Stasi qui s’insinuait dans tous les aspects de la vie quotidienne des citoyens Est Allemands est parfaitement retranscrit ici.

On y voit les informateurs fureter partout, surveiller les gens jusque dans leurs propres appartements y compris celles de leurs proches. D’entrée, le décor lui-même symbolise la peur avec cette architecture en béton gris de l’ère communiste, cette porte qui mène à la cave pour y emmener les suspects afin des les interroger et les intimider, ces armoires de classement montant jusqu’au plafond et remplies de dossiers qui inventorient et contrôlent la vie des citoyens est allemands. Au cœur de l’intrigue, un couple de branquignoles qui dans son désir de fuite maintient la tension de bout en bout. La mise en scène, nerveuse et le montage serré, vont aussi dans ce sens. C’est joué avec une telle précision et un tel sens de l’autodérision, on ne peut qu’en rire aux éclats. Les dialogues sont savoureux et fusent à la vitesse de la lumière. La distribution est une merveille, les comédiens n’hésitant pas à en faire des tonnes, quitte à entrer parfois dans le registre du sur-jeu et du burlesque. Courez-y : durant une heure trente vous prenez crampes de rire sur crampes rire et vous aurez du mal à reprendre votre souffle.

Jean-Christophe Mary

Berlin Berlin jusqu’au 01 avril 2024 au Théâtre Fontaine, 10 rue Fontaine, 9ème.



Une pièce de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras

Mise en scène : José Paul

Décor : Édouard Laug

Costumes : Juliette Chanaud

Lumière : Laurent Béal

Musique : Michel Winogradoff



Assistant mise en scène : Guillaume Rubeaud

Vidéo : Sébastien Mizermont

Accessoires : Betty Lemoine

Avec : Patrick Haudecœur, Lysiane Meis, Caroline Maillard, Guillaume Bouchède, Michel Lerousseau, Raïssa Mariotti, Guilhem Pellegrin, Claude Guyonnet, Gino Lazzerini