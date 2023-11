Test Et Avis Du Nouveau Honor Magic5 Pro

Lorsque Honor a présenté le Honor Magic 4 Pro l’année dernière, l’appareil s’en sortait avec brio avec un retour d’expérience utilisateur presque sans faille. Cette année 2023, le fabricant chinois veut se surpasser en présentant le nouveau Magic 5 Pro. Cependant, avec son prix à quatre chiffres, il faut puiser un peu plus dans ses poches. Mais ce prix est-il justifié ? Nous avons décidé de le tester pour voir si le smartphone répond aux attentes élevées des utilisateurs.

Que Vaut Le Honor Magic5 Pro ?

Conception sobre et design fluide

Première constatation du HONOR Magic5 Pro est sa conception. Peu de choses ont changé en termes de design : cadre en aluminium légèrement aux coins incurvés, des lignes courbes, avec une finition de haute qualité. En revanche, ses dimensions imposantes de 162,9 x 76,7 x 8,77 mm ne passent pas inaperçu. L’élément de conception le plus frappant reste est le grand cercle contenant le module photographique à l’arrière. Avec un poids de 219 grammes, l’appareil est aussi un peu plus lourd que les autres modèles. Le smartphone est étanche selon la certification IP68.

Bel écran oled

Honor a équipé le Magic5 Pro avec un très bel écran quad-curve OLED avec technologie LTPO et sans scintillement, au format élevé de 19,54:9 avec une diagonale de 6,8 pouces. Sa résolution fait 2 748 x 1 312 pixels et il a une densité de pixels de 461 ppp, un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz et la luminosité atteint 1800 nits. Ce qu’on apprécie avec cet écran est le PWM de 2 160 Hz, couplé avec la technologie Dynamic Dimming et la certification TÜV Rheinland Circadian Friendly, qui réduit le scintillement de l’écran et les émissions de lumière bleue pour prévenir la fatigue oculaire. Le Magic 5 Pro se distingue également par une palette de couleurs très étendue, jusqu’à 1,07 milliard de couleurs ultra-dynamique, rendant l’écran coloré et lisible même à l’extérieur.

Performance à la hauteur des attentes

Le Honor Magic 5 Pro fonctionne avec un Qualcomm Snapdragon 8 de 2e génération avec GPU Adreno 740. Ce processeur à huit cœurs est combiné avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de mémoire interne UFS 4.0. Il ne faut pas s’attendre à un emplacement pour une carte mémoire. Honor Magic 5 Pro utilise son propre système d’exploitation MagicUI 7.1 avec la dernière version Android 13. Question connectivité, le téléphone prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.2 et le NFC. On retrouve également une sortie vidéo USB-C 3.1, un GPS, un port e-SIM et un Dual SIM 5G. Honor garantit 3 ans de mises à jour et 5 ans de correctifs de sécurité avec ce smartphone. Concernant l’autonomie, la batterie du HONOR Magic 5 Pro a une taille impressionnante de 5 100 mAh avec charge rapide de 66 watts et un SuperCharge sans fil de 50 W, permettant à l’appareil de se recharger complétement en 45 minutes.

Appareils photo impressionnants

L’autre point fort du HONOR Magic 5 Pro est son doute la performance de son secteur photographique appelé « l’œil de la muse ». Il existe trois capteurs différents :

Un appareil photo principal Sony IMX50 878MP de 50 MP avec ouverture de f/1,6, un zoom optique 3,5x et zoom numérique 100x.

Une caméra persiscope Sony IMX50 858MP de 50 MP avec ouverture f/1,6

Un capteur ultra grand angle de 50MP (f/2.0, 122° FOV)

La caméra frontale, elle, est de 12MP avec une ouverture f/2.4 et une profondeur 3D.

Les trois caméras combinées offrent des résultats convaincants et la résolution est extrêmement nette. Le zoom garantit des images agrandies sans perte de qualité.

En conclusion

Dans l’ensemble, le HONOR Magic 5 Pro est un bon choix pour tous ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme. Il impressionne par son écran OLED coloré, sa belle endurance, sa grande autonomie et son appareil photo performant. À notre avis, son prix à 1 200 euros est justifié. Mais avec le Black Friday qui se passe actuellement sur le site officiel de la marque, vous pouvez profiter des HONOR offres smartphones pour l’avoir à 999.90 euros, avec des écouteurs HONOR Earbuds X5 comme cadeau.