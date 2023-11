Mais pendant que la quête se déroule, Jeff Kurtz, à présent dans le corps de Dorothy, mène également de son côté ses recherches. Comment ramener des larves de Naggiar sur terre afin d’exploiter les pouvoirs restaurateurs de leur venin ?

Second tome et fin spectaculaire de ce diptyque sci fi, tiré de l’univers de Robert Silverberg.

Disponible depuis le 8 novembre 23 aux Éditions Les Humanoïdes Associés.

Le décor :

Planète Belzagor – Montagne de la Renaissance…

Pendant que Dorothy et sa troupe se remettent doucement d’une attaque de créatures, Sam découvre des larves de Naggiar vivantes, dans le corps de l’une d’elles. Lorsque Dorothy s’approche, il feint de seulement découper la bête afin de nourrir les soldats affamés.

Le lendemain, il est temps de retrouver la trace de Gundy. Dorothy somme les deux tourtereaux de la veille, le sergent et la capitaine, de partir en avant-garde. Un suicide sur ces terres inhospitalières aux bêtes féroces. D’ailleurs, ils ne tardent pas à tomber sur un énorme Naggiar… Mort. Son corps est tranché en deux parties.

De leur côté, l’expédition forcée de Gundy se passe presque sans encombre. Son lien avec la planète et le G’rakh, se confirme de plus en plus avec les visions dont il est régulièrement assailli. Et sans consommer le fameux venin de Naggiar pendant une cérémonie. Mais voilà que déjà, devant leurs yeux, s’étale le pays interdit. Il est temps d’opérer la séparation de l’équipe, car les autochtones ne sont pas invités à pénétrer dans cette contrée.

Pourtant, s’ils veulent que le Belzadir continue son chemin, ils seront forcés de faire le voyage avec ses parents…

Le point sur la BD :

Si vous avez raté les tomes précédents, cliquez dessus :

LES ENFANTS DE BELZAGOR TOME 1 RETOUR SUR BELZAGOR

Une quête qui se transforme en prophétie dans ce second tome aux Éditions Les Humanoïdes Associés ! L’annonce de grands changements de cette suite originale nous entraîne aux fins fonds du pays interdit. Bruno Lecigne et Sam Timel imaginent le futur de cette planète où les humains et les autochtones ont fini par trouver une entente fragile. Fragile, car certains sont encore bien décidés à ne servir que leur propre dessein ! Mais l’équilibre n’est-il pas déjà sur le point de basculer ? Avec ce rituel qui doit sonner le début d’une fin annoncée ? Et cet enfant étrange ?

Entre réalité et onirisme, enjeux planétaires, et rites sacrés, on continue de voyager dans des paysages glacés, grandioses et inconnus. Chaque créature, féroce, autochtone ou ayant évolué, prend forme dans sous nos yeux de lecteur, grâce à la plume d’Adrien Villesange. Le scénario se teinte en grande partie de mysticisme, et il est temps de laisser le passé s’effacer, avec pertes et fracas, pour laisser place aux « enfants de Belzagor » !

La conclusion :

On termine cette saga scifi sur un ton sage et pacifique. Depuis « Retour sur Belzagor », et grâce aux « enfants de Belzagor », les auteurs nous ont engagés sur une voie évolutive, semée d’embûches certes, l’âme humaine est compliquée, mais au déroulement tendant à l’apaisement. D’une planète colonisée, aux autochtones malmenés, on passe à une planète spirituellement réconciliée avec ses habitants.

Un second et dernier tome, aux Éditions Les humanoïdes associés, prêchant un idéal moral pour toutes les créatures vivantes !!!