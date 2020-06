Les Omniscients – Leur pouvoir, le savoir absolu

Les Omniscients est une nouvelle série des éditions Le Lombard, qui débute avec ce premier tome, à paraître le 12 juin 2020. Une bande dessinée de Vincent Dugomier et Renata Castellani, présentant cinq jeunes héros avec un don particulier…

Dans la région de Météores, en Grèce, le directeur adjoint de la Bibliothèque de la fin du monde arrive dans un monastère orthodoxe un peu étrange. Il est sur place pour découvrir des manuscrits du VIIIème siècle, que le maître des lieux n’a jamais pu voir. Des manuscrits essentiels sur le savoir, la religion, qui n’ont plus été consultés depuis 67 ans. Les ouvrages sont très fragiles, mais leur contenu doit être sauvegardé, pour garder une trace du passé. Mais, alors qu’il vient à peine d’ouvrir un vieil ouvrage, le maître des lieux voit, sous ses yeux, se dégrader et finir en lambeaux, les pages d’un manuscrit inestimable. Le photographe s’aperçoit qu’ils arrivent, lui et son supérieur, encore trop tard ! Le religieux se morfond, devant ses yeux, toutes ses connaissances viennent de disparaitre à jamais… Loin de là, à New York, un jeune garçon, James, se réveille avec des acouphènes.

La bande dessinée se révèle originale et assez bien rythmée, offrant ainsi un récit captivant et entrainant. L’histoire de cinq adolescents, qui se retrouvent du jour au lendemain avec en eux-mêmes le savoir absolu. Après un phénomène étrange d’acouphènes, chacun arrive répondre à toutes les questions. Une connaissance infinie qui va se révéler au monde, les mettant ainsi en danger. Protégés par le FBI, les jeunes héros vont aussi devoir s’en méfier, car entre de mauvaises mains, leur savoir peut se transformer en arme. Les jeunes gens sont attachants, avec des personnalités différentes, offrant ainsi à chacun une particularité. Une énigme demeure, le mystère est présent et complet, dans ce premier album prometteur. Le dessin est simple, dynamique et vif, plutôt moderne, avec un découpage efficace. La bande dessinée se termine avec un court cahier graphique plaisant.

Les Omniscients – Leur pouvoir, le savoir absolu est une nouvelle série pour tout public, des éditions Le Lombard, qui débute avec ce premier tome captivant et entrainant, assez prometteur. Une bande dessinée surprenante, originale, haletante et pleine de suspense, qui met en scène cinq adolescents dotés de la connaissance absolue.