Les sales gosses, un roman de Colas Gutman

Les sales gosses est un roman de Colas Gutman, illustré par Magali Le Huche, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Neuf, en février 2022. Un roman, pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans, plein d’humour, abordant le thème de la relation parent-enfant.

C’était un soir parfait chez les Jambou. Avec Delphine, ils avaient oublié que leur nom ressemblait à une tranche de jambon. Le menu était décontracté, avec chips et croque-monsieur, concoctés par le papa. C’était presque les vacances, avec un déjeuner sur l’herbe plutôt qu’un dîner expédié. En effet, il ne faut pas oublier que le lendemain, il y a école ! Entre deux bouchées, ils jouaient à « Et si… », avec Delphine. La règle du jeu était simple, il suffisait simplement de commencer la phrase par « Et si… », puis laisser libre leur imagination. Mais ce soir-là, le jeu allait aller plus loin…

C’est à partir d’un simple jeu en famille, le soir, que tout va basculer pour la famille Jambou. Delphine, la grande sœur de Simon a une idée. En effet, les parents disent toujours qu’ils aiment leurs enfants quoi qu’ils fassent, alors la jeune fille décide de les mettre à l’épreuve et de devenir insupportable, avec son frère ! Le récit est assez accrocheur, avec les conseils que va prendre Delphine auprès d’un camarade de classe, et les situations improbables à découvrir par la suite. Mais rien ne va aussi se passer comme prévu pour les deux sales gosses… Le roman est bien rythmé, amusant, révélant une relation parent-enfant tumultueuse, dont les enfants seront plutôt surpris. Quelques illustrations viennent compléter agréablement l’ouvrage.

