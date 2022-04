Pitcairn – L’île des révoltés du Bounty, le premier tome

Terre promise est le premier tome de cette adaptation du roman de Sébastien Laurier, Pitcairn – L’île des révoltés du Bounty. Une bande dessinée de Mark Eacersall, Sébastien Laurier et Gyula Németh, parue aux éditions Glénat, en mars 2022.

La révolte prend bientôt fin dans le Bounty. Aux larges des îles Tonga, le second Fletcher Christian a mis dans une chaloupe le Capitaine et ses fidèles. Un matelot jette une partie de la cargaison à l’eau, pour le capitaine, histoire de s’amuser ! Alors que la chaloupe s’éloigne, Christian Fletcher prend la parole devant les hommes qui sont restés avec lui… Il explique qu’il est allé en Enfer, que chacun sait qu’il a été traité comme un chien. Il voulait quitter le navire la veille au soir, mais il a décidé de la prendre ! Il ne pense pas être un scélérat, puis explique que ceux qui n’ont pas pris part à la mutinerie, mais qui sont restés, n’ont rien à craindre, s’ils restent fidèles. Enfin, il demande quel cap prendre. Tout le monde crie Tahiti. Ils vont donc mettre le cap vers Tahiti, mais pour revenir paisiblement sur ces terres, il va falloir ruser et ne pas se faire prendre.

La bande dessinée retrace le parcours du second Christian Fletcher et d’une poignée d’hommes fidèles, qui se sont emparés du navire. Après cette mutinerie, il va falloir trouver rapidement un pied-à-terre, loin de tout, pour tenter de vivre en paix et ne pas se faire rattraper par la Navy. Un projet périlleux, qui débute à Tahiti, puis, non loin de là, à Tubuai. Malheureusement, trouver sa place parmi les populations locales va s’avérer plus difficile que prévu. Le sang, les incompréhensions, les hommes impatients et bien plus encore, va mettre en déroute le rêve idyllique de Christian Fletcher. La narration est surprenante, il s’agit de la fille de Christian Fletcher qui conte son histoire et avant cela, celle de ses parents et de son île… Le récit est plein d’action, de réflexion, assez haletant et plutôt bien rythmé, il se lit facilement. Le dessin est assez plaisant, dynamique, au découpage efficace, puisque plusieurs planches sont muettes.

Terre promise est le premier tome de la nouvelle série Pitcairn – L’île des révoltés du Bounty, des éditions Glénat. Une adaptation réussie, percutante, qui vient présenter le récit haletant et rythmé de ces révoltés qui tentent de trouver leur place et de se créer une société idyllique.

Pitcairn L’île des révoltés du Bounty