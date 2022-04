A la recherche des Pokémon légendaires de Galar est un nouvel album, des éditions Les livres du Dragon d’Or, paru en mars 2022. Un livre-jeu qui propose aux enfants de retrouver Sacha et Pikachu pour une nouvelle aventure, explorer Galar et rechercher de nouveaux Pokémon.

C’est par un sommaire bien détaillé que débute le livre-jeu, proposant ainsi de découvrir une aventure palpitante, avant de retrouver un défi suprême, des informations importantes, des jeux et les solutions. Au milieu du livre, les enfants pourront aussi découvrir 60 stickers, de ces créatures incroyables.

Sacha et son fidèle compagnon, Pikachu, décident d’explorer Galar, de partir à la recherche de nouveaux Pokémon. Ils doivent parcourir la région pour apercevoir les deux Pokémon légendaires Zacian et Zamazenta. Une grande illustration permet de retrouver Sacha et Pikachu, ainsi qu’une foule de créatures, parmi lesquelles, les enfants vont devoir retrouver quatre Poké Balls, ainsi que trois Pokémon, dont quatre Goélise.

Les jeunes lecteurs, à chaque double page, vont découvrir de belles scènes fourmillant de détails, dans lesquels, ils vont suivre les aventures de Sacha et Pikachu, tout en retrouvant des Pokémon. Un jeu de cherche et trouve qui plaît toujours aux enfants, surtout avec cet univers fascinant et coloré. L’aventure se poursuit pour les deux héros, que l’on aime à retrouver. De plus, l’album est assez complet, en plus de stickers, des jeux divers, des infos sur des Pokémon, et enfin les solutions à retrouver à la fin du livre. Le sens de l’observation pour retrouver les créatures et les Poké Balls va être mis à rude épreuve et amuser les enfants et fans.

Pokémon – A la recherche des Pokémon légendaires de Galar est un bel album des éditions Les livres du Dragon d’Or. Un livre-jeu dans lequel les enfants vont retrouver les héros et les suivre dans leur découverte et nouvelle aventure. Des bonus, infos, jeux et stickers viennent compléter l’ouvrage fascinant.

