Mes premiers classiques Larousse – Ivanhoé et L’ondine

Ivanhoé et L’ondine sont deux nouveaux titres qui viennent compléter la collection Mes premiers classiques Larousse. Deux petits romans, pour les élèves de CE1 et CE2, parus en septembre 2022, adaptés aux jeunes lecteurs qui peuvent découvrir des références littéraires.

Ivanhoé est un fort et courageux chevalier. Il est loyal envers le roi Richard et se bat à ses côtés, pendant les Croisades. Au cours d’une bataille, un ennemi attaque le roi. Pour remercier Ivanhoé de lui avoir sauvé la vie, le roi Richard lui demande ce qu’il souhaite, pour remerciement. Ivanhoé explique qu’il aimerait retourner en Angleterre pour retrouver son père et revoir Lady Rowena. Richard demande alors à son fidèle chevalier de rentrer chez lui et de parler à son père…

Il était une fois, un meunier heureux et riche, qui vivait avec sa femme. D’année en année, leurs biens prospéraient. Mais cela ne dura pas, du jour au lendemain, leur récolte diminua. Aussi, ils ne purent continuer à fabriquer de la farine et du pain. Ils devinrent pauvres. La nuit, le meunier si triste, n’arrivait plus à trouver le sommeil. Il s’agitait dans son lit, rongé par l’inquiétude. Un matin, le meunier s’était levé avant l’aube, pour se promener près de l’étang. Il aperçut une belle femme sortir de l’eau…

Les jeunes lecteurs vont pouvoir enrichir leur culture générale, avec deux nouveaux titres à découvrir, des classiques de la littérature, adaptés pour eux. Il y a le récit d’Ivanhoé, d’après l’œuvre de Walter Scott, et le conte des frères Grimm, L’ondine. Les personnages sont présentés, avant de découvrir les récits, tout comme un court paragraphe pour comprendre le début de l’histoire et le contexte. Les récits sont découpés en chapitres courts et plaisants à lire, pour mieux poser la lecture, et l’arrêter si besoin. Les deux œuvres intemporelles présentent un brin d’histoire, de la magie, des héros courageux, de l’amour, de l’espoir… Des illustrations douces et colorées accompagnent parfaitement les récits.

Ivanhoé et L’ondine sont deux nouveaux titres de la collection Mes premiers classiques Larousse, des éditions Larousse. Deux petits romans parfaits pour découvrir quelques grandes œuvres littéraires, une amorce pour découvrir les véritables œuvres, peut-être, plus tard…

