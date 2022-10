Colorado Train – Une adaptation du roman en bande dessinée

Colarado Train est une adaptation du roman de Thibault Vermot, en bande dessinée, par Alex W. Inker. Un album, de plus de 250 pages, paru en septembre 2022, aux éditions Sarbacane, qui propose de découvrir un thriller bien mené, un récit dramatique, à la limite de l’horreur.

Dans une rue, une personne arrive en skate, sur le trottoir. Il s’amuse à sauter, avant de s’arrêter devant une jeune fille, qui est assise sur le trottoir. Ils se saluent. Le jeune homme demande s’il peut boire un coup, la jeune fille accepte. Michael remarque une marque sous l’œil de son amie Suzy et lui demande ce qui lui est arrivée. Elle ne répond pas, elle repense à ce qui s’est passé, à son père tambourinant sur la porte de sa chambre, elle allongée au sol, sous son lit, effrayée. Puis, elle finit par mentir et dire qu’elle est tombée en skate. Michael rigole… Ailleurs, dans une autre rue, un autre jeune homme, court avec son skate à la main. Il est rapidement essoufflé, s’arrête pour reprendre son souffle. Un jeune garçon à lunettes l’interpelle, lui demandant pourquoi il court, puisqu’il a un skate. Le premier jeune garçon, explique qu’il va encore se casser la gueule.

Le récit est très fluide et très bien découpé, en courts chapitres, permettant de s’y retrouver facilement. On y découvre trois amis, qui vont faire la connaissance, de manière assez brutale, d’un autre jeune garçon, Durham, SDF. Ils vont fuir l’école, où un camarade s’efforce de leur en mettre plein la gueule. Mais après plusieurs jours, ce camarade brut a disparu. Bientôt, ils découvrent qu’il a été enlevé et en partie mangé ! L’horreur débute, mais surtout, par un malencontreux hasard, les gamins retrouvent la trace du tueur… Ainsi débute un thriller sombre, poisseux, macabre, à la limite de l’horrifique. La bande dessinée est captivante, car l’intrigue est très bien menée, et les personnages rapidement attachants, et plutôt courageux. Le final est terrible, pour ce drame qui présente de jeunes héros. Le dessin est en noir et blanc, plutôt efficace, avec un trait fluide et jouant beaucoup avec les ombres.

Colorado Train est une adaptation du roman de Thibault Vermot, par Alex W. Inker, à découvrir aux éditions Sarbacane. Un roman graphique terrifiant, captivant et sombre, présentant un thriller poisseux et dramatique, plutôt bien mené, et intéressant à découvrir.

