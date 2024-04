Mon âme vagabonde – Chroniques de Tel-Aviv est un récit complet de Tohar Sherman-Friedman, paru aux éditions Delcourt, en mars 2024. Un monologue poignant et les réflexions de l’autrice qui cherche sa place en tant que femme dans le monde, au 21ème siècle.

Elle pense qu’elle n’est pas une femme chaleureuse. En grandissant, elle a beaucoup pensé à ce qu’est la chaleur, sa signification concrète. Elle souffre lorsqu’il fait chaud ! L’été est une saison pénible, en Israël. Il y a de l’humidité, le soleil écrasant, et chaque vêtement se transforme en une couverture fumante et brûlante. Elle, elle préfère le froid, la grisaille et surtout l’odeur de l’après-pluie. Elle a toujours pensé que ce n’est que dans ces conditions qu’elle peut ressentir sa propre chaleur intérieure, Celle qu’elle connaît bien, qui grimpe et redescend, quand cela lui convient. Au fil des années, le terme chaleur a revêtu d’autres significations. Aussi, Tohar a compris que la chaleur physique est une souffrance moindre comparée à l’absence de chaleur humaine, celle de l’intimité, du contact, de l’amour. Pendant longtemps, elle a cherché à comprendre pourquoi les gens n’étaient pas chaleureux, et semblaient plutôt froids.

A travers différentes parties et chapitres, l’autrice offre des réflexions autour de nombreuses questions existentielles. Sa place dans le monde, la chaleur humaine, enfance, complexes, peurs, doutes, fatigue, hyperconnexion, le corps, le couple… L’introspection et l’analyse de cette femme du 21ème siècle marquent et parlent, proposant une bande dessinée intéressante. Un effet, le récit se trouve plutôt bien découpé, les mots restent justes, permettant de ressentir le quotidien, et les moments de vie de Tohar, avec sincérité. La vie marquée, pendant la Covid notamment, invite aussi à prendre du recul quant à notre place sur terre, au milieu des autres, ou auprès des autres. Le récit plutôt touchant est accompagné d’un trait simple et fluide. Le graphisme reste rond, moderne, avec des personnages expressifs et un découpage dynamique.

Mon âme vagabonde – Chroniques de Tel-Aviv est un récit complet poignant, des éditions Delcourt. Un album moderne qui offre à réfléchir et interpeller, comme l’autrice, sur différentes questions existentielles, entre analyse et sincérité.

