Dungeons & Dragons – La quête dont tu es le héros

La collection Dungeons & Dragons, des éditions Larousse, complète sa série de livre dont tu es le héros, avec le titre Les évadés de l’Outreterre. Un livre d’aventures, paru en février 2024, qui invite à choisir son destin de guerrier, au cœur de l’univers fantastique de Donjons et Dragons.

Une introduction invite rapidement les lecteurs à entreprendre un long périple. En effet, l’histoire propose de faire des choix, pour écrire sa propre destination. Aussi, à chaque étape, une sélection sera à faire, pour pouvoir avancer dans l’aventure. Des instructions à suivre et une quête à achever, de manière favorable ou funeste. Un périple audacieux, pour les guerriers les plus courageux, entre prises de risque, décisions délicates, combats pillages… Le premier chapitre met en scène le début de l’aventure, avec le personnage incarné par les lecteurs, qui se retrouve enchaîné, dans un lieu inconnu, froid et sombre.

En effet, c’est dans une prison sordide que l’aventure proposée débute. Aussi, le livre d’aventures invite à découvrir une histoire fantastique de l’univers Donjons et Dragons, mais aussi d’en devenir le héros. Pour cela, il faudra faire des choix, parmi les propositions, afin de trouver le meilleur chemin, pour terminer cette quête. L’aventure est plaisante, l’univers de la saga immersive, et les différents chemins, qui ne mènent pas toujours à bon port, captivants. Pour certains cas, où le héros meurt à la fin, il faudra recommencer et ne pas faire les mêmes erreurs ! Alliances, combats, fuites, ruses, détermination, négociations, confiance, offres, rythment le récit et l’aventure à vivre. Quelques illustrations plaisantes viennent compléter l’ouvrage, afin d’immerger les lecteurs dans cette fantastique aventure.

Les évadés de l’Outreterre est un livre d’aventures, de la collection Dungeons & Dragons, des éditions Larousse. Un livre dont tu es le héros, proposant de vivre une aventure unique, selon les choix faits, afin de réussir, ou pas, la quête demandée et de choisir son destin !

Lien Amazon