Le héros du Louvre – Liberté !

Liberté ! est le troisième et dernier tome de la trilogie Le héros du Louvre, des éditions Glénat, paru en mars 2024. Une bande dessinée d’Elie Chouraqui et Letizia Depedri, qui présente l’histoire vraie et poignante du grand-père de l’auteur, un épisode peu connu de la Seconde Guerre Mondiale.

Babi continue son récit, il explique à son petit-fils qu’il avait peur. En juillet, il y avait eu la rafle du Vél’ d’Hiv, puis en octobre celle de la Charente. Les gens parlaient de milliers de juifs déportés. Dans Pau, soudain, il y a eu des boches partout ! Lydia sortait de son travail, dans un garage, lorsqu’elle fut interpellée par un soldat allemand. Celui-ci lui a demandé ses papiers et si elle était juive. Mais il a tiqué sur le fait qu’elle s’appelait Benhamou et qu’elle soit née à Oran, en Algérie. La jeune femme explique que son père était en mission, là-bas, pour le gouvernement, mais qu’ils sont normands. Heureusement, le soldat touché par la jeune femme, va laisser passer… Babi explique que c’était difficile de vivre avec une peur omniprésente, qui leur tordait le ventre et les rendait méfiants de tout.

Le récit reste toujours aussi intéressant et captivant, avec ces longs flashbacks, qui proposent de revivre les instants de guerre, de Babi et sa famille. Alors qu’ils pensent être en sécurité, les allemands arrivent en force et persécutent les juifs. De plus, le propriétaire, Ohen, les a dénoncés ! Ils doivent de nouveau fuir et trouver refuge, se cacher aux yeux de tous, vivre dans la peur… La bande dessinée propose de suivre Babi Maklouf Benhamou et sa famille, qui tente de sauver des œuvres d’art, tout en tentant de sauver sa famille et sa vie, dans une France occupée. Les différents personnages sont sous tension, avec la peur pratiquement omniprésente, dans cette comédie dramatique plutôt bien découpée et intéressante. L’oppression allemande est particulièrement ressentie dans ce troisième tome, offrant aussi une nouvelle dynamique et vérité, sur la guerre. Le dessin reste simple, avec un trait rond, doux, assez agréable.

