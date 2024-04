Moumoute et la journée avec Mouchka est un nouveau roman jeunesse, de la collection Moucheron, des éditions L’école des loisirs, paru en mars 2024. Un ouvrage d’Inbar Heller Algazi, qui propose aux jeunes lecteurs de retrouver l’ours Moumoute, et son ami Mouchka.

Moumoute est l’ourson le plus curieux et gentil de la forêt. Chaque année, il vient passer les vacances chez sa mamie. Mouchka est un insecte tout petit, mais c’est le grand ami de Moumoute ! Sur le sentier, l’ourson part avec son vélo bleu. Il a rendez-vous avec Mouchka, pour un pique-nique. Il pédale, siffle et sourit à l’idée de retrouver son ami. Bientôt, l’ourson et l’insecte se retrouvent. Moumoute aimerait bien faire un câlin à Mouchka, mais il risque de l’écraser. L’ourson prend alors Mouchka pour le déposer sur son chapeau. L’insecte est heureux et émerveillé, car il voit pour la première fois, au-dessus des fougères.

Le récit est une nouvelle fois, doux et posé. Il présente les deux amis qui se retrouvent, pour passer la journée ensemble. Mais leurs différences vont marquer leurs jeux. En effet, l’un trop fort, trop grand, l’autre trop petit et frêle, les empêche de faire certains jeux, ou même de se faire un simple câlin. Malgré cela, il y a la bienveillance, pour ne pas embêter ou faire du mal à l’autre. Heureusement, l’amitié reste au cœur du roman jeunesse, avec une solution qui conviendra aux deux amis. Le texte reste simple, détaillé et plaisant, pour les jeunes lecteurs, qui suivront avec plaisir les deux amis. Quelques illustrations, aux traits doux, complètent parfaitement l’ouvrage.

Moumoute et la journée avec Mouchka est un roman jeunesse, de la collection Moucheron, des éditions L’école des loisirs. Une courte historie, adapté aux enfants qui apprennent à lire, pour lire seul, et suivre les aventures de deux amis, très différents.

