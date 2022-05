Nettoyage à sec : Prenez un parapluie avec Rue de Sèvres !!!

Partagez





Avec Nettoyage à sec, on plonge un regard pénétrant et amer dans la vie d’un blanchisseur dont les rêves fous l’entraînent dans une drôle de situation !

Une fresque férocement dramatique et amèrement drôle en one shot.

Disponible depuis le 20 Avril 2022 aux Éditions Rue de Sèvres.

Le décor :

Paris … sous une pluie battante …

Saleté de dépression !! Il pleut déjà depuis des jours, et ça n’arrange pas la vie de François. Pourtant, cet homme est toujours de bonne humeur et de bonne composition avec tous les gens qu’il croise dans sa petite routine journalière. D’abord, Maryvonne, la dame du kiosque à journaux, où il passe régulièrement remplir sa grille de loto. François apprécie vraiment cette jeune maman célibataire. Le soir, quelquefois, ils se rejoignent au bar après le travail, pour finir leur journée de labeur.

Ensuite, il y a Léo, le patron du bar où il boit sa petite mousse, et échange sur son rêve de gagner à la loterie nationale. Ça fait des années qu’il joue toujours les mêmes numéros. Il espère bien qu’ils sortent gagnant bientôt, ce qui lui permettra d’acter toutes les promesses qu’il fait : s’acheter une belle mercedes. Et puis, un bel appartement à la mer pour Maryvonne et sa fille. Aussi, une nouvelle machine à cappuccino pour Léo ….

Mais d’abord, il faut bosser. Et, aujourd’hui, le patron lui présente son nouvel acolyte pour la journée. Au moins il ne sera pas seul dans le camion pour déposer les vêtements tout juste sortis de la blanchisserie pour laquelle il travaille.

Même si le patron lui refuse une nouvelle fois l’augmentation qu’il demande depuis des années, la journée commence … et ne finira peut être jamais !!!

Le point sur la BD :

Ha la la Joris Mertens !!!! Un auteur qui m’avait déjà ébloui de ses graphismes lorsque j’avais lu Béatrice, cette oeuvre humaine et muette, aussi belle qu’un tableau de musée ! Ici, Nettoyage à sec aux Éditions Rue de Sèvres, se pare de dialogues, et d’un scénario dense découpé en plusieurs chapitres. Chacun correspond à un des noms des personnages rencontrés par le protagoniste principal. Joris Mertens déroule la journée de son François, de façon limpide, en ajoutant tout le charme des décors de Paris et de ses environs sous cette pluie incessante. Il nous arrache notre empathie pour ce bonhomme sympathique. Pas trop vieux, ni trop jeune. Ce « vieux garçon » plein de rêves pour lui et pour les autres, s’évertuant à jouer au loto pour une vie meilleure. Et, transformant tous ces jours en nouvel espoir de gagner !!

C’est beau et dramatique à la fois, ce regard pénétrant sur sa vie, sur cette fresque sociale, qui prend un tournant totalement imprévu et plutôt cocasse ! Et ses graphismes incroyables soutenus par cette couleur rouge intense que l’on a plaisir à retrouver ! (et aussi les sacs rouges !!!)

La conclusion :

Nouveau coup de coeur pour une oeuvre de Joris Mertens aux Éditions Rue de Sèvres !!! Nettoyage à sec brille sous tous ses aspects : une écriture intelligente qui nous permet de tisser cet étrange lien de sympathie avec le personnage et son rêve. Un scénario bien ficelé et irréprochable d’une beauté graphique dont seul Joris Mertens à le secret ! (On y croise d’ailleurs Béatrice, héroïne de son dernier bouquin)

C’est approuvé, validé, fort et ça nous file un sacré revers philosophique !!!