Panda Detective Agency – Tome 1

Panda Detective Agency est un manga des éditions Mangetsu, paru en juillet 2021, de Pump Sawae. L’histoire, découpée en plusieurs chapitres, est touchante et drôle, avec un homme atteint de métamorphie, qui se transforme en panda et son ami, Takebayashi, qui a fondé une agence de détectives.

Un jeune homme attend dans une salle d’attente. Il est assis non loin d’un homme-loup. Du coup, il se dit que les hommes-loups existent pour de vrai ! Enfin, il est appelé auprès d’un docteur. Peu de temps, à la fin de la consultation, il apprend qu’il est malade. Il est atteint de la métamorphie. Handa n’en est qu’au début de sa maladie, mais à terme, elle s’étendra à tout le corps. La maladie varie d’une personne à une autre, mais en général, elle part des extrémités jusqu’au centre. Aussi la personnalité d’Handa laissera place à un tout autre individu, à la fin. Le jeune homme ne comprend pas, il prend pourtant soin de son corps, cela ne devrait pas lui arriver… Le docteur lui recommande de se calmer, de plus, un accompagnement psychologique pourra l’aider. Enfin, il ose demander en quoi il sera transformé…

Un an plus tard, Handa a commencé à se transformer. Il a les yeux entourés de noir et des oreilles noires au-dessus de sa tête. Il est l’assistant de Takebayashi, un jeune homme avec une canne, qui a monté une agence de détectives particuliers. En effet, les deux jeunes hommes travaillent sur des affaires de métamorphes. Le manga est très bien découpé, en cinq chapitres, présentant cinq affaires pour les deux détectives. La lecture est plaisante et les personnages touchants, amusants, attachants, avec Handa, jeune homme sensible, qui se transforme en panda et qui essaie de s’en sortir, et Takebayashi très strict, plutôt froid, qui ne pense qu’à résoudre ses affaires et continuer ainsi. L’histoire est drôle, entre enquêtes, métamorphose, amitié, jalousie, questionnement, humanité, sentiments, mais aussi captivante, avec une relation étrange entre les deux héros, et quelques informations, quant à leur passé. Le dessin est fin et fluide, dynamique et puissant.

Panda Detective Agency est un manga surprenant, des éditions Mangetsu, qui présente une histoire touchante et amusante, dans un Japon malade, où des hommes et femmes se transforment en animaux ou végétaux, à cause d’une maladie.