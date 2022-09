Révolutionnaires ! – Les Princes Misère

Les Princes Misère est le premier tome d’une nouvelle série jeunesse, des éditions Le Lombard, Révolutionnaires ! Une bande de Régis Hautière et Xavier Fourquemin, qui présente un drame familial, une course-poursuite, un combat, pour une jeune fille en pleine révolution…

En septembre 1792, quelque part dans la campagne bretonne, une calèche avance, accompagnée de quelques cavaliers. A l’intérieur, une femme explique qu’ils auraient dû partir plus tôt de chez la marquise de Briseuil. La femme n’aime pas voyager de nuit. Elle pense que les routes sont mal fréquentées ces temps-ci. Le précepteur rassure la comtesse, affirmant qu’ils sont presque arrivés au château. De plus la marquise a eu l’amabilité de leur fournir une escorte. Aussi, la simple vue de ces hommes en armes devrait faire fuir les rôdeurs et les maraudeurs. Malgré cela, malgré cette protection, la comtesse n’est pas tranquille, car depuis que l’assemblée a déclaré la guerre au Saint-empire, tout le pays est en proie à l’agitation. Elle a peur de revivre les terribles journées de 1789, qui ont coûté la vie de son époux.

Mais la comtesse aura raison de se méfier, car un groupe de brigands les attendait ! L’escorte est tuée, la comtesse aussi. Seuls le précepteur et la fille de la comtesse, Célénie, s’en sortent et fuient par la forêt… Ainsi débute une quête de la vérité pour la jeune fille, qui va découvrir que son oncle, chez qui elle est recueillie, a commandité ce meurtre. En fuite, dans les rues de Nantes, elle va trouver de l’aide auprès d’enfants de la rue… La bande dessinée invite à découvrir les évènements troublants de la Révolution, à travers la lutte de quatre enfants livrés à eux-mêmes. L’aventure débute, avec des personnages rapidement attachants, des scènes amusantes et pas mal d’action et de suspense. Un cahier pédagogique propose aux enfants d’en apprendre plus sur la Révolution. Le dessin, semi-réaliste, est plaisant, avec un trait plutôt rond et des personnages expressifs.

Les Princes Misère est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, Révolutionnaires, des éditions Le Lombard. Un album intéressant et captivant, qui présente un groupe d’enfants, livrés à eux-mêmes, en quête de vérité et de liberté.

Lien Amazon