A plumes, à poils ou à écailles ? – Mon imagier nature

C’est aux éditions Delachaux et Niestlé qu’est paru, en septembre 2022, le titre A plumes, à poils ou à écailles ?, de la collection Mon imagier nature. Un livre d’éveil qui propose une approche ludique pour se familiariser avec les animaux et leurs différences.

Il est expliqué, aux enfants, que les animaux, pour se protéger, sont recouverts de plumes, de poils ou d’écailles. Parmi ceux qui sont présentés dans le petit livre carré et cartonné, les jeunes lecteurs sont invités à retrouver ceux qui sont à plumes, à poils ou à écailles. Ainsi, la première page présente un mouton. Chez cet animal, ils sont frisés et sont tondus pour en faire de la laine. C’est alors à l’enfant de deviner, avec l’aide de la phrase, si le mouton est un animal à plumes, à poils ou à écailles. La deuxième page présente un joli poisson bleu.

Ainsi de suite, à chaque page, un nouvel animal est présenté, avec une phrase, pour le présenter. Les jeunes lecteurs y retrouveront le nom de l’animal, bien évidemment, ainsi que quelques caractéristiques, pour deviner s’il est à plumes, à poils ou à écailles. Les enfants partent donc à la découverte du monde du vivant, à travers de belles photographies. Les clichés sont beaux et simples, pour une approche plus réaliste. Le texte est simple, invitant les enfants à se poser la question sur les plumes, poils ou écailles. Les enfants se familiarisent avec les animaux, apprennent à les différencier et à les nommer, au fur et à mesure des lectures. L’imagier propose aussi une belle approche ludique de la biodiversité, offrant quelques informations incroyables.

A plumes, à poils ou à écailles ? est un livre carré, cartonné, de la collection Mon imagier nature, des éditions Delachaux et Niestlé. Un livre adorable, qui propose aux enfants de partir à la découverte des animaux, de leurs différences, leurs capacités, leurs caractéristiques…

