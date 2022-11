Sami et Julie – Mon livre puzzle – Une journée à l’école

Il y a du nouveau du côté des aventures de « Sami et Julie » puisque les Éditions Hachette Éducation viennent tout juste de sortir « Mon livre puzzle – Une journée à l’école ». Raconté par Sophie de Mullenheim et illustré par Alain Boyer, les enfants vont suivre Sami lors d’une journée entière à l’école. Ils vont rapidement s’identifier à lui, tout en s’amusant à reconstituer les 5 puzzles présents dans le livre.

« Une journée à l’école » est un livre puzzle aussi amusant que pédagogique. Il propose aux enfants de suivre Sami à l’école, autour de 5 histoires qui retracent les grandes étapes de sa journée : l’arrivée en classe, le sport dans la salle de motricité, le déjeuner, l’heure de la sieste et la fin de journée avec l’arrivée des parents. Les enfants vont très vite faire le rapprochement avec ce qu’ils vivent eux-mêmes à l’école. Ils pourront faire leurs commentaires, et bien sûr s’amuser à reconstituer les puzzles présents dans l’histoire. Avec un peu de chance, les parents en sauront un peu plus sur ce qu’ils ont fait à l’école… Croisons les doigts !

Notre avis sur « Une journée à l’école » de Sami et Julie

Le livre est agréable à lire. Il suffit de s’attarder sur les illustrations pour se rendre compte qu’il mise sur un apprentissage ludique qui parlera à tous les enfants. Ils pourront observer les lettres de l’alphabet, les chiffres, les jours de la semaine, les fruits et légumes, les formes, les couleurs. Ils reconnaîtront les activités auxquelles ils participent à l’école : dessin, coloriage, découpage, collage, jeux en tout genre, lecture. L’univers global est propice au bien-être, à l’amusement. Les enfants vont se rendre compte qu’il fait bon aller à l’école pour jouer, apprendre, se faire des copains. Le livre est suffisamment réaliste pour qu’ils commentent ce qu’ils observent. Ils vont rire et s’amuser face à certaines situations.

L’idée d’un puzzle par page est ingénieuse parce qu’ils font partie intégrante de l’histoire et illustrent parfaitement chaque scène. Cela va permettre aux enfants de faire une petite pause pour le réaliser. Ou de lire en même temps s’ils le souhaitent. Les illustrations sont adorables, très réussies, attrayantes et réalistes. Ils vont raffoler des détails, ils vont avoir cette curiosité de fouiller un peu partout, et s’amuseront à citer tout ce qu’ils observent. Bref, ils vont beaucoup s’amuser !

« Mon livre puzzle, Une journée à l’école » invite les enfants à observer, commenter et participer à l’histoire. Notamment grâce aux 5 puzzles présents dans le livre qui vont beaucoup les amuser. Il fait partie de ses livres essentiels à leur développement, car ils sont rassurants du fait qu’ils illustrent parfaitement ce qu’ils vivent au quotidien.