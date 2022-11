Fantastic Four. Vol. 1. 1961–1963 : soixante ans après, retour XXL d’un quatuor toujours aussi unique et fantastique !

Ce volume XXL de la série lauréate d’un Prix Eisner reproduit les 20 premières histoires des Quatre Fantastiques et raconte comment ce titre est devenu dans les 60’s “le meilleur magazine de comics au monde ».

Les éditions Taschen rééditent depuis plusieurs années maintenant les catalogues Marvel, l’une des principales maisons d’édition américaines de comics fondée en 1938 par l’éditeur américain Martin Goodman. Après avoir publiés les vingt-et-un premiers numéros de la série Spider-Man (Vol-1.1962-1964) et ceux des Avengers (Vol-1.1963-1965), l’éditeur allemand spécialisé dans les livres d’art, de cinéma, de mode, de photographie, d’architecture et pop culture accueille ce troisième ouvrage, consacré cette fois aux Quatre Fantastiques.

Après avoir connu un succès foudroyant avec Captain America (1940), les éditions Marvel connaissent alors des années difficiles dans les 50’s. En 1961, le patron Martin Goodman demande à Stan Lee, seul scénariste restant chez Marvel, de créer une équipe de super-héros. Stan Lee s’associe avec le dessinateur Jack Kirby (qui deviendra l’un des artistes les plus influents, célèbres et prolifiques de la bande dessinée américaine des 70’s ). Ensemble, ils imaginent un groupe de super héros, les Quatre Fantastiques, qui non seulement combat des monstres, des savants fous ou des extra-terrestres, mais doit aussi se débattre avec les soucis du quotidien, quand chaque super héros vit des relations personnelles complexes. Le lectorat suit et rapidement la maison Marvel se développe à nouveau et peut produire plus de comics. Pour renforcer ce regain d’activité, l’éditeur établit des relations étroites avec ses lecteurs grâce au courrier et à la création de fan clubs. La méthode d’écriture des histoires se base sur une discussion entre le scénariste et le dessinateur. Ce dernier va ensuite réaliser ses pages, sur lesquelles Stan Lee va écrire ses dialogues. Jack Kirby profitera de cette liberté pour apporter de nombreuses idées personnelles. C’est lui notamment qui créera le personnage du Surfer d’argent. Comparables aux X-Men, les Quatre Fantastiques forment une sorte de « famille » ce qui les rend fort, unis dans l’adversité, uniques, indestructibles.

Ce volume au format XXL réunit les 20 premiers numéros reproduits à partir des comics originaux les mieux conservés, qui ont été décousus et photographiés en étroite collaboration avec Marvel et la Certified Guaranty Company. Les planches sont accompagnées d’un essai du Mark Waid (un des célèbres auteur Marvel), d’un avant-propos de l’ancien astronaute de la NASA Mike Massimino le tout augménté d’œuvres originales et de photos rares.

Moins facile à porter qu’une encyclopédie, ce livre d’art (28 x 39,5 cm, 4,77 kg, 700 pages !!!) ) est conçu comme une sorte de bibliothèque portative où le lecteur se prend à rêver. Vous ne serez pas en mesure de lire ce livre dans le bus, et vous aurez besoin d’une table pour le consulter. Que le livre soit si gros est une bonne chose puisque les planches sont reproduites dans les moindres détails. Fantastic Four. Vol. 1. 1961–1963 est un livre visuellement magnifique où la reproduction et l’impression des illustrations sont de la plus haute qualité. Plusieurs des illustrations sont présentées ici en doubles pages avec une intensité de couleur remarquable. Ce qui 60 ans après, rend l’œuvre de toujours unique.

Jean-Christophe Mary

Fantastic Four. Vol. 1. 1961–1963

Mark Waid, Mike Massimino, Stan Lee, Jack Kirby

Relié, 28 x 39,5 cm, 4,77 kg, 700 pages

Édition: anglais (Famous First Edition)