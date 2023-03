Suis le chemin – Nouvelle collection ludique des éditions Larousse

Bébé lapin et Bébé tigre sont les deux premiers titres de la nouvelle collection Suis le chemin, des éditions Larousse. Deux ouvrages parus fin janvier 2023, deux imagiers interactifs, dans lesquels les jeunes enfants doivent aider des bébés animaux à rentrer à la maison, du bout des doigts !

Dès la couverture, un petit lapin, ou un petit tigre, sont à déplacer, à travers un creux, un chemin. C’est instinctif et attrayant, les jeunes lecteurs, comme les moins jeunes, passent leur doigt, pour pouvoir faire bouger le petit animal. Les univers s’ouvrent ensuite, sur les animaux de la forêt ou de la savane. Ainsi, pour le premier ouvrage, des animaux des bois sont à découvrir, sur une première page, comme un imagier. Dans des encadrés colorés se présentent une maman lapin, un oiseau, une mûre, un bébé lapin, une fleur… Sur la page suivante, les enfants sont invités à rentrer le bébé lapin chez lui, auprès de sa maman.

Les livres sont plutôt bien construits et très attrayants, solides et adaptés aux petites mains. En effet, les pages épaisses offrent un certain confort. Elles permettent de suivre facilement les chemins, pour les différents bébés animaux à ramener à la maison. Les livres permettent de développer la motricité fine et la dextérité, avec cette petite pièce coulissante à faire avancer dans le chemin. Ils proposent aussi de développer le langage et d’enrichir le vocabulaire, avec la partie « imagier ». C’est tendre, amusant, plein de bienveillance, et plaira autant aux petits qu’aux grands. Le dessin est tout aussi doux, avec de belles illustrations. Le trait est plutôt rond et l’univers joliment coloré.

Bébé lapin et Bébé tigre sont les deux premiers titres adorables et ludiques de la nouvelle collection suis le chemin, des éditions Larousse. Deux imagiers animés qui proposent aux jeunes enfants d’aider des bébés animaux à rentrer chez eux, avec l’aide d’un concept favorable au développement de la motricité fine.

Lien Amazon