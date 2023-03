Plastok – L’empoisonnement

L’empoisonnement est le premier tome du triptyque Plastok, des éditions Gléant, paru en février 2023. Une bande dessinée de Maud Michel et Nicolas Signarbieux, qui présente une fable socio-écologique, bien menée, un monde d’insectes anthropomorphiques, qui a survécu aux humains.

Pendant des millénaires, les dieux géants ont vécu en harmonie avec les insectes. Mais quand les insectes ont commencé à se multiplier, les dieux géants ont estimé que les nuisibles devenaient trop envahissants et qu’il fallait les détruire. Puis le déluge toxique a détruit toute vie sur Terre. Les dieux géants avaient disparu. La seule trace de leur passage et de leur pouvoir de création qui restait était le plastok. Cependant, un insecte juste et intègre, Anasta, avait trouvé grâce aux yeux de Noah, un jeune dieu miséricordieux. Ce jeune dieu expliqua à Anasta qu’en suivant la lumière, elle trouvera vers le nord, une île épargnée de leur colère. Elle devait rejoindre ce refuge et utiliser le savoir qu’il lui offrait pour civiliser ses frères et sœurs, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Anasta échappa au déluge toxique et guida les insectes survivants.

Une civilisation prit vit autour du plastok, une matière considérée comme divine, symbole du pouvoir des dieux. C’est avec les paroles de la grande prêtresse Anasta CXV, que l’univers présenté prend forme. La vieille coccinelle, va bientôt tirer sa révérence et doit trouver la bonne personne qui lui succédera. Une tâche difficile, car personne ne semble assez sage pour celui, mis à part son serviteur, le puceron Bug. Le jour de la passation des pouvoirs, la grande prêtresse est empoisonnée et Bug est injustement accusé. Là commence l’intrigue, avec un personnage rapidement attachant, d’une grande bonté, qui va suivre une mante religieuse criminelle, pour tenter de survivre. La bande dessinée est originale, curieuse et assez captivante, entraînante et amusante, prémices d’une épopée fabuleuse, d’un haut complot et d’une belle amitié naissante. Le dessin est plutôt simple, avec un trait rond et dynamique, assez singulier.

L’empoisonnement est le premier tome de la trilogie Plastok, des éditions Glénat. Un album original et surprenant, plutôt bien mené, présentant un univers d’insectes, après la disparition des êtres humains. Une épopée où les insectes règnent sur Terre, dans un monde de plastique, entre fantastique, aventure, complot…

