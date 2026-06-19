The Indispensable Ricky Nelson 1957-1962 : les plus belles années de Ricky Nelson réunies dans un coffret !

Réunissant les enregistrements réalisés entre 1957 et 1962 pour Imperial Records, The Indispensable Ricky Nelson retrace l’ascension fulgurante d’un artiste devenu l’un des symboles de la jeunesse américaine de l’après-guerre. Ces premières chansons annoncent une carrière exceptionnelle qui accompagnera les mutations de la culture populaire américaine, à la croisée du rock’n’roll, de la télévision et de l’industrie du divertissement. Entre rockabilly incandescent, country raffinée et ballades mélancoliques, ces chansons dessinent le portrait d’un artiste majeur trop souvent éclipsé par le mythe d’Elvis Presley.

Pour plusieurs générations d’Américains, Ricky Nelson c’est d’abord un visage familier du petit écran. Il apparaît dès son adolescence dans The Adventures of Ozzie and Harriet, l’un des feuilletons familiaux les plus populaires de l’histoire de la télévision américaine. Ses chansons y sont progressivement intégrées au scénario, transformant la série en formidable outil de promotion musicale avant l’heure. Aux côtés de son frère David et de ses parents Ozzie et Harriet Nelson, il grandit sous le regard de millions de téléspectateurs qui assistent simultanément à son passage de l’enfance à l’âge adulte et à ses premiers succès musicaux. Cette notoriété acquise au petit écran ne doit toutefois pas faire oublier son parcours d’acteur. Ricky Nelson reste associé au personnage de Colorado Ryan dans Rio Bravo (1959), le western de Howard Hawks, où il partage l’affiche avec John Wayne et Dean Martin. Pourtant, c’est la musique qui constituera le cœur de sa trajectoire artistique.

Cette remarquable anthologie publiée par Frémeaux & Associés nous ramène aux années fondatrices d’un phénomène culturel singulier. Ricky Nelson est un enfant du show-business. Son père, Ozzie Nelson, dirige un orchestre de danse populaire tandis que sa mère, Harriet Hilliard, est chanteuse et actrice. À l’heure où le rock’n’roll bouleverse les hiérarchies culturelles américaines, il incarne une figure singulière. Contrairement à Elvis Presley ou Jerry Lee Lewis, dont les attitudes provocatrices inquiètent parfois l’Amérique conservatrice, Nelson apparaît comme une incarnation rassurante de la jeunesse. Son image est celle d’un garçon poli, issu d’un foyer modèle et parfaitement intégré à la culture familiale qui domine alors les programmes de télévision.

En 1962, à seulement vingt-deux ans, Ricky Nelson est déjà un véritable magnat du microsillon. Il a vendu plus de trente-cinq millions de disques et peut se targuer d’avoir placé dix-sept chansons dans le Top 10 américain. Un exploit qui le place parmi les artistes les plus populaires de son époque. Une réussite spectaculaire qui fait de lui l’un des rares artistes capables de rivaliser alors avec Elvis Presley.

Pourtant, derrière l’image policée du jeune premier se cache un véritable passionné de rockabilly. Admirateur d’Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis, de Carl Perkins ou encore de Gene Vincent, Ricky Nelson nourrit une fascination sincère pour cette musique nerveuse et spontanée née dans le sud des États-Unis. Son répertoire des années Imperial Records témoigne de cet amour constant pour les rythmes syncopés, les guitares claquantes et l’énergie juvénile du rock naissant.

L’autre grande révélation de cette anthologie demeure cependant sa voix. Longtemps, son image de teen idol a éclipsé ses qualités vocales. Cette injustice apparaît aujourd’hui avec évidence à l’écoute de ces enregistrements superbement restaurés. Ricky Nelson possédait un timbre immédiatement reconnaissable dans le paysage du rock’n’roll des années 1950 et 1960 : une voix de baryton léger, chaleureuse, souple, légèrement voilée qui se situe à mi-chemin entre la douceur de Pat Boone, la mélancolie de Roy Orbison et la fraîcheur juvénile de Bobby Vee. Une alchimie rare qui explique aussi la pérennité de ses plus grands succès.

Ce double CD rassemble les titres qui ont construit sa légende : « I’m Walkin’ », « A Teenager’s Romance », « Be-Bop Baby », « Stood Up », « Believe What You Say », « Poor Little Fool », « Lonesome Town », « Never Be Anyone Else But You », « It’s Late », « Sweeter Than You », « Travelin’ Man », « Hello Mary Lou », « Young World », « Teen Age Idol » ou encore « It’s Up To You ».

Les amateurs de rockabilly retrouveront avec bonheur les morceaux qui ont fait trembler les jukebox américains : « Believe What You Say », « I Got A Feelin’ », « My Bucket’s Got A Hole In It », « Hello Mary Lou », « It’s Late », « Stood Up », « Waitin’ In School », « Be-Bop Baby » ou « Just A Little Too Much ». Mais ce sont souvent ses ballades qui lui offriront ses plus grands triomphes populaires : « Travelin’ Man », « A Teenager’s Romance », « Poor Little Fool », « Young World », « Lonesome Town », « Never Be Anyone Else But You », « Sweeter Than You », « It’s Up To You » ou « Teen Age Idol ». Le second disque réserve une agréable surprise avec les quatre titres regroupés sous l’intitulé Ricky Sings Spirituals : « Glory Train », « I Bowed My Head In Shame », « If You Believe It » et « March With The Band Of The Lord ». Une curiosité discographique qui éclaire sous un jour nouveau la personnalité musicale du chanteur.

La suite de l’histoire sera plus sombre. Malgré un retour remarqué au début des années 1970 grâce au succès de « Garden Party », Ricky Nelson ne retrouvera jamais la domination commerciale de ses jeunes années. Les difficultés professionnelles s’accumulent, les maisons de disques se désintéressent progressivement de lui et sa vie personnelle se dégrade. Après quatorze années de mariage, son union avec Kristin Harmon se termine par un divorce qui le laisse financièrement ruiné. Le destin se montre cruel jusqu’au bout : dans la nuit du 31 décembre 1985, Ricky Nelson trouve la mort dans le crash de son avion près de DeKalb, dans l’Illinois.

Avec ses deux CD généreusement remplis, ses nombreux succès, ses raretés et ses précieux bonus, The Indispensable Ricky Nelson 1957-1962 constitue bien davantage qu’une simple compilation. Le fan de longue date comme le collectionneur exigeant seront agréablement surpris par la qualité de ce coffret conçu avec un soin remarquable par le label Frémeaux & Associés. Cette publication offre une plongée passionnante dans les années dorées de l’un des grands oubliés du rock américain.



Jean-Christophe Mary

CD1 : I’M WALKIN’ • A TEENAGER’S ROMANCE • YOU’RE MY ONE AND ONLY LOVE • HONEYCOMB • WHOLE LOTTA SHAKIN’ GOIN’ ON • AM I BLUE • YOUR TRUE LOVE • HAVE I TOLD YOU LATELY THAT I LOVE YOU (SINGLE VERSION) • BE-BOP BABY (SINGLE VERSION) • STOOD UP • WAITIN’ IN SCHOOL • MY BUCKET’S GOT A HOLE IN IT • BELIEVE WHAT YOU SAY • TRUE LOVE • UNCHAINED MELODY • I’LL WALK ALONE • THERE GOES MY BABY • POOR LITTLE FOOL • DON’T LEAVE ME THIS WAY • SOMEDAY (YOU’LL WANT ME TO WANT YOU) • DOWN THE LINE • LONESOME TOWN • I GOT A FEELIN • IT’S ALL IN THE GAME • RESTLESS KID • IT’S LATE • NEVER BE ANYONE ELSE BUT YOU • I’LL WALK ALONE • ONE OF THESE MORNINGS • BE TRUE TO ME • ONE MINUTE TO ONE • BLOOD FROM A STONE • HALF BREED.

CD2 : I CAN’T HELP IT • YOU TEAR ME UP • A LONG VACATION • THAT’S ALL • SO LONG • YOU’LL NEVER KNOW WHAT YOU’RE MISSIN’ • YOU’RE SO FINE • JUST A LITTLE TOO MUCH • SWEETER THAN YOU • I WANNA BE LOVED • MIGHTY GOOD • YOUNG EMOTIONS • RIGHT BY MY SIDE • I’M NOT AFRAID • YES SIR, THAT’S MY BABY • YOU ARE THE ONLY ONE • MILK COW BLUES • TRAVELIN’ MAN • HELLO MARY LOU • A WONDER LIKE YOU • EVERLOVIN’ • YOUNG WORLD • SUMMERTIME • TODAY’S TEARDROPS • MAD, MAD WORLD • TEEN AGE IDOL • I’VE GOT MY EYES ON YOU (AND I LIKE WHAT I SEE) • IT’S UP TO YOU • I NEED YOU.

BONUS – RICKY SINGS SPIRITUALS : GLORY TRAIN • I BOWED MY HEAD IN SHAME • IF YOU BELIEVE IT • MARCH WITH THE BAND OF THE LORD.

The Indispensable Ricky Nelson

1957-1962

Ricky Nelson

EAN : 3561302593128

Label : FREMEAUX & ASSOCIES