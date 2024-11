Tout le Monde écrit des Chansons au Théâtre Montmartre Galabru

Partagez





Découvrez les mystères de la composition musicale dans une pièce à la fois ludique et théâtrale. Harmonie, mélodie, prosodie, modulation… tout vous sera révélé! Venez pénétrer les coulisses de la création musicale et découvrez les clés pour (peut-être) créer un tube que vous soyez musicien ou non!

Chanter sous la douche, fredonner en marchant, inventer des paroles dans la voiture… nous composons tous, tout le temps. Mais certains, comme Julien Joubert, ont choisi d’en faire leur métier.

Une plongée ludique dans la composition musicale

Cette pièce n’a pas pour but de vous livrer la recette du tube parfait. Elle propose plutôt d’ouvrir à tous, musiciens ou non, les portes des mystères de la composition, de manière théâtrale et amusante.

Une aventure musicale en 1h20

En une heure et vingt minutes, vous aurez :

Composé une chanson,

Exploré l’histoire de la musique,

Plongé dans la vie d’un compositeur contemporain.

Et surtout, vous aurez ri !

Pour petits et grands

Cette séance est ouverte à tous : aux enfants à partir de 7 ans, et aux adultes, peu importe la taille, même jusqu’à 2,08 m !

Cette expérience s’adresse aux passionnés, aux curieux, aux amateurs de musique… et à ceux qui rêvent de le devenir ! Que vous soyez un prodige en herbe ou simplement là pour vous amuser, vous sortirez de cette soirée avec de nouvelles connaissances, des éclats de rire, et, peut-être une nouvelle passion pour la composition.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Jusqu’au 30 novembre 2024, tous les mercredis à 19h et les samedis à 16h30

Théâtre Montmartre Galabru – 4 Rue de l’Armée d’Orient, 75018 Paris

Tarifs : 22€ / 15€ réduit

Durée 70 mn