Les Vengeurs : The Flower Killer à la Divine Comédie

LES VENGEURS : THE FLOWER KILLER, une intrigue policière (et humoristique) qui promet de tenir le public en haleine. Coécrit par Jennifer Moret et Carlos de Lafuente, cette pièce met en scène une série de crimes mystérieux qui visent des personnages importants, les pervenches.

Cette pièce-enquête est largement inspirée par plusieurs séries télévisées, le challenge est lancé ; saurez-vous les reconnaîte ?

Synopsis

Deux détectives, surnommés les Vengeurs, sont chargés de résoudre l’énigme de la mort mystérieuse de plusieurs pervenches.

Lors de leur enquête palpitante, teintée d’humour et de conscience écologique, ils rencontreront des personnages excentriques (voire complètement déjantés) et démasqueront un vaste complot visant à plonger le pays dans le chaos.

Un hommage à la série culte Chapeau melon et bottes de cuir

Ceux qui ont connu la série anglaise Chapeau melon et bottes de cuir ont immédiatement compris la référence : Emma Peel et John Steed, les héros de la série, sont réinventés sous les noms d’Emmy Perle et Joe Speed, un couple d’enquêteurs surnommé Les Vengeurs. C’est un véritable hommage à la célèbre série policière britannique, qui portait le nom de The Avengers.

Une intrigue originale

Les deux créateurs de la pièce ont imaginé une intrigue originale qui aurait pu tout à fait faire l’objet d’un épisode de la série. Emmy Perle et Joe Speed sont chargés de résoudre une énigme au plus vite : une série de crimes mystérieux qui visent des pervenches et qui semblent être liés à une tentative de déstabiliser l’ensemble du pays.

Un spectacle-enquête

Le public est invité à suivre les investigations de ces deux détectives pour découvrir les secrets qui se cachent derrière ces crimes et comprendre les motivations de leurs auteurs. LES VENGEURS : THE FLOWER KILLER promet de tenir les spectateurs en haleine jusqu’à la fin.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Tous les mardis soir jusqu’au 24/12 à 21h15

La Divine Comédie – 2 Rue Saulnier, 75009 Paris

Tarifs : à partir de 17,50 euros

Durée : 80 mn