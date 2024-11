Mission couple – Ed. Jouvence

Missions couple est un ouvrage de Pascal Spiler, paru aux éditions Jouvence, fin août 2024. Un guide pétillant, d’un thérapeute de couple et sexothérapeute, qui propose de prendre en main sa vie de couple pour plus de complicité et de sérénité.

Un avant-propos, après un sommaire, pose la question de la mission impossible. Aussi, le livre a pour but de décourager toute personne qui se laisserait tenter par l’aventure de la vie à deux. C’est sur le ton de l’ironie que commence l’expérience… Invitant ainsi les lecteurs à contredire les dires de l’auteur. Une mission différente de celle de sauver son couple, bien évidemment ! Puis, une introduction revient sur l’histoire du couple et celui d’aujourd’hui, qui doit rendre heureux. Une liste intéressante et réelle permet de retrouver ce que l’on attend d’un couple, entre sécurité affective, sécurité financière, épanouissement sexuel, complicité, fidélité, solidarité, confiance, indépendance, légèreté, bienveillance, écoute…

A travers plusieurs parties, le livre propose de passer du « je » au « nous », à se nourrir à l’intérieur et à l’extérieur, à communiquer, à identifier des besoins et les partager, à créer une relation permanente et évolutive, à gérer à deux les émotions et à se ressourcer. Tant de choses, pour l’équilibre d’un couple, pour une vie à deux réussie ! Les questions sont nombreuses, elles trouvent réponses, notamment à travers des témoignages, qui permettent de se retrouver dans l’une des deux personnes. Le guide semble assez complet et fort intéressant. Il invite à améliorer son quotidien à deux, et plus encore à passer des crises qui parfois durent. En effet, les règlements de compte sont aussi de la partie ! Des pistes de réflexion et des exercices pratiques viennent également compléter l’ouvrage.

Mission couple est un guide curieux et intéressant, de Pascal Spiler, thérapeute de couple et sexothérapeute, paru aux éditions Jouvence. Un ouvrage complet, pratique, qui propose de faire vivre les différences pour une relation saine, sereine et complice.