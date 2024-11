Macrales et corbeaux – Ed. Glénat

Macrales et corbeaux est un one shot, de Ghi, paru dans la collection Treize étrange, des éditions Glénat, en septembre 2024. Un premier album, pour un jeune auteur d’une grande maturité, qui offre un récit fantastique, mêlé à un contexte historique.

Des hommes sont en train de vider une église. Un homme demande combien de brouettes ils doivent encore sortir. Le chef répond que ça ira. Il leur faut maintenant passer aux choses sérieuses… Il explique que des prêtres sont cachés dans les environs. Ils doivent les traquer et les empêcher de répandre le venin de leur culte poussiéreux. Tous brandissent une arme et crient « Aux armes, citoyens ! ». En cet hiver 1794, les idées de la Révolution s’immiscent en Wallonie. Un anticléricalisme acharné descend donc dans la vallée de la Meuse. Les églises sont saccagées, pillées, incendiées ou encore condamnées, tandis que les prêtres réfractaires sont pourchassés. Ces hommes d’église se voient contraints de se réfugier dans la forêt. Mais dans les bois, une autre menace les attend, d’une nature toute différente… Dans la forêt, les corneilles s’envolent. Elles arrivent bientôt sur une étrange tombe.

Des sorcières découvrent que Germaine, leur défunte sœur, leur envoie un signe… En même temps, l’une d’elles perçoit une nouvelle odeur. Elle sent que quelqu’un traverse la forêt… Ainsi, un récit fantastique et inquiétant débute, avec pour fond la révolution. Des sans-culottes sont bien décidés à mettre la main sur des prêtres qui ont fui, en emportant des reliques. En même temps, en forêt, sur le territoire des sorcières, ces dernières veulent tenir une vengeance. C’est dans ces temps troubles que les pères Antoine et Martin tentent de fuir. C’est une course-poursuite haletante et pleine de mystères, que présente cette bande dessinée. En effet, le récit invite à suivre Antoine, qui suit l’étrange père Martin, armé d’un fusil… Il semble poursuivi par les macrales de la forêt, tandis que des révolutionnaires sont aussi à leur poursuite. L’album reste bien rythmé, offrant une ambiance particulière. Le dessin reste simple, néanmoins efficace.

Macrales et corbeaux est un one shot étrange et captivant, des éditions Glénat. Un album captivant et intéressant qui entremêle parfaitement l’histoire et le fantastique, avec les sans-culottes qui s’en prennent aux prêtres et des sorcières bien décidées à mener leur vengeance…