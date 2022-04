Une bibliothèque dans la chambre d’enfant: comment l’aménager

Les livres nous accompagnent depuis notre naissance. Ils sont souvent notre premier jouet. Ils stimulent les sens, développent l’imagination, enrichissent le vocabulaire et nous accompagnent à chaque étape de notre développement. Il n’est donc pas étonnant que les livres ne manquent pas dans la chambre d’un enfant et que leur nombre augmente chaque jour. Où les garder? Comment aménager une bibliothèque dans la chambre de l’enfant?

Paniers à livres

Les paniers sont une bonne idée pour ranger les livres dans une chambre d’enfant qui dispose d’une grande surface. Les paniers en osier, en ficelle de coton, en textile ou en bois peuvent contenir une grande collection de livres. Si elles sont placées sur le sol, elles permettent à l’enfant de trouver rapidement ses livres préférés. Si vous choisissez cette solution, veillez à ce que les livres ayant des thèmes similaires soient placés dans un seul panier, afin que la collection de livres soit organisée.

Étagères pour livres

Les étagères pour livres sont la solution idéale pour une chambre d’enfant avec un faible encombrement. Et surtout, ils permettent de gagner un espace précieux au sol. Si vous souhaitez que les étagères s’adaptent parfaitement aux dimensions de la chambre de votre enfant, choisissez de commander une bibliothèque meuble sur mesure. Lors de la création du design, vous pouvez choisir les dimensions exactes du meuble et sa couleur. Les étagères pour livres aux couleurs vives mais fortes ou aux pastels délicats conviennent mieux à la chambre des plus jeunes membres de votre foyer. Une telle étagère pour livres non standard introduira une atmosphère gaie et chaleureuse dans l’intérieur.

Une bibliothèque dans la chambre d’un enfant doit comprendre des étagères pour livres suspendus à une hauteur telle que l’enfant puisse attraper le livre de son choix.

Étagères de bibliothèque

Les bibliothèques sont une bonne solution pour la chambre des enfants plus âgés. Ils permettront non seulement d’accueillir une petite collection de livres, mais aussi de ranger d’autres accessoires, comme des jeux de société. Tout comme une étagère pour livres, une bibliothèque doit être adaptée à la taille de l’enfant. Il sera ainsi plus facile pour l’enfant d’atteindre ses contes de fées préférés sans avoir à demander l’aide de ses parents. Pour les enfants plus jeunes, il est bon de choisir des bibliothèques basses et stables avec des étagères ou des paniers. Placez-les dans un endroit bien éclairé pour que les titres des livres soient plus faciles à voir. Chaque étagère ou panier d’une bibliothèque doit contenir des livres aux thèmes similaires. Les étagères pour livres d’une bibliothèque doivent pouvoir accueillir à la fois des livres de petite taille et des livres de taille non standard supérieure au format A4