En avril, quatre avant-premières dans les cinémas Pathé de Nice

Les spectateurs des cinémas Pathé de Nice vont être ravis durant ce mois d’avril. Pas moins de quatre films seront projetés en avant-première en présence des équipes. Voici le programme :

Mardi 11 avril à 20 heures, le Pathé Gare du Sud accueillera le réalisateur François Uzan ainsi que les acteurs Jacques Gamblin et Pablo Pauly pour l’avant-première de On sourit pour la photo.

Le synopsis : Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille et pense que le meilleur est derrière lui. Lorsque sa femme lui annonce qu’elle le quitte, dévasté, il lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs dernières vacances en famille…

Vendredi 15 avril à 19 heures, toujours au Pathé Gare du Sud, il y aura l’avant-première exceptionnelle du film de Frédéric Cerulli, Envol, en présence de toute l’équipe (Andréa Ferréol, Pierre Santini, Pascal Légitimus, Bruno Putzulu…)

Le synopsis : Les Castelli travaillent en famille depuis trois générations mais aujourd’hui le lien qui les unit s’amenuise de jour en jour. Luna, la petite dernière ne donne plus de nouvelles, les affaires vont mal et il ne reste plus à Diego et Filippo que la nostalgie des jours heureux , jusqu’à ce que survienne un événement aussi tragique qu’inespéré.

Samedi 16 avril à 20 heures, le Pathé Masséna accueillera l’avant-première de Ténor, en présence du réalisateur Claude Zidi Jr et de Michèle Laroque et MB14.

Le synopsis : l’histoire d’Antoine, un jeune banlieusard fan de rap et de hip-hop, qui va se découvrir une passion pour le chant lyrique et être repéré par Mme Loiseau, professeur à l’opéra.

Vendredi 22 avril, au Pathé Masséna à 20h, ce sera au tour de Clovis Cornillac de venir présenter, C’est Magnifique, son nouveau film en tant que réalisateur.

Le synopsis : Pierre a toujours vécu entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, son univers bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui accepte de l’aider. Mais , à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement..