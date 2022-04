Vikings dans la brume, aux éditions Dargaud

Vikings dans la brume est une nouvelle série pleine d’humour, des éditions Dargaud, qui débute avec ce premier tome paru en mars 2022. Une bande dessinée de Wilfrid Lupano et Ohazar, qui s’empare de l’épopée des Vikings, et fait s’effondrer la légende…

Les femmes, les enfants et les vieillards disent au revoir, depuis le haut d’une falaise, aux hommes partis en mer. Puis, ils regardent le navire s’éloigner, peu à peu. Enfin, une femme rétorque à une autre, que ce n’est pas trop tôt ! Elle a cru qu’ils repartiraient jamais, cette fois-ci. L’autre va dans son sens, en affirmant que c’était interminable. Enfin, elles vont pouvoir profiter des repas sans personne qui pète. L’une d’elles demande pourquoi les hommes n’ont pas emmené les enfants, cette fois-ci. L’aitre répond qu’il ne faut pas rêver non plus !

De l’autre côté, dans le drakkar, un homme explique à un autre qu’il ne s’agit pas d’une question d’être souple ou pas souple. Ils ne feront pas demi-tour parce que quelqu’un a oublié sa hache. En effet, il y a une dimension solennelle dans le départ. De plus, il fallait y penser avant !

L’album est drôle, plaisant, assez immersif et réjouissant. De petits gags sont à suivre, à découvrir et à lire, dépoussiérant la légende. Ici les femmes sont heureuses que les hommes partent enfin, tandis que les mâles, brutes épaisses et assoiffées de sang, n’arrivent pas à grand-chose… La suite de petits gags forment ainsi une histoire amusante à découvrir, avec des protagonistes récurrents, auxquels on s’attache plus ou moins. Les hommes sont moins virils qu’ils n’y paraissent, et ils n’ont pas le droit de tout brûler. De plus, le chef doit initier son fils, qui semble plus tourner vers la divination… Découpée en plusieurs livres, la bande dessinée est plaisante et drôle à lire, bien rythmée, revisitant les épopées des Vikings, avec beaucoup d’humour, de surprises, de dérisions et de références, pour notre plus grand plaisir. Le dessin est simple, rond, expressif et dynamique, l’ambiance est là, efficace et captivante.

Vikings dans la brume est une nouvelle série des éditions Dargaud, qui débute avec ce premier tome plein d’humour. Un album drôle et plaisant à lire, qui présente des gags qui s’enchainent efficacement, ainsi qu’un clan vikings qui se prépare à piller, incendier, massacrer…

