Whisky P&M : l’art Corse du malt

La Corse, on la connaît pour ses paysages époustouflants, ses charcuteries inégalées et ses chants polyphoniques envoûtants. Mais saviez-vous qu’elle brille aussi dans le monde des spiritueux ? La Distillerie L.N. Mattei, pionnière sur l’île, nous régale avec sa gamme de whisky P&M, le fruit d’un terroir unique et d’un savoir-faire innovant. Découverte d’une trilogie de saveurs qui fait vibrer les adeptes.

Whisky P&M Signature : l’âme de la distillerie

J’ai eu la chance de tester le whisky P&M Signature, et quelle découverte ! Ce Single Malt incarne tout le caractère corse, avec des arômes doux et subtils. Vieilli en ex-fûts de vins blancs de Patrimonio et de mistelle du Cap Corse, il offre des notes gourmandes et raffinées. Une vraie prouesse technique, qui se savoure autant au coin du feu que lors d’un apéro chic entre amis.

Whisky P&M 7 ans d’âge : la promesse de la complexité

Ce whisky révèle la puissance et la finesse du terroir corse après sept années d’élevage en fûts de haute futaie de la Forêt de Tronçais. Légèrement tourbé, il mêle douceur fruitée et une pointe d’épices. C’est le choix des amateurs de complexité, idéal avec un carré de chocolat noir corsé ou un dessert fruité. Une bouteille à réserver aux grandes occasions ou aux vrais passionnés.

Whisky P&M Single Corn : le pari du 100% maïs corse

Ici, l’innovation est reine : la distillerie s’est associée à un agriculteur de Cervione pour cultiver du maïs bio corse, exclusivement destiné à ce whisky. Résultat ? Une rondeur en bouche avec des notes douces et vanillées. Parfait pour les novices, il brille aussi en cocktail. Le Single Corn est une vraie déclaration d’amour au terroir et à l’audace.

Une distillerie au cœur du paradis

La Distillerie L.N. Mattei, nichée entre mer et montagne, bénéficie d’un environnement exceptionnel. Le climat méditerranéen, les eaux de source pures et l’air iodé apportent leur magie au whisky P&M. Depuis 2003, la maison repousse les limites du whisky français, et cette gamme confirme qu’elle joue dans la cour des grands.

En résumé ? Une invitation au voyage… sans quitter son fauteuil

Plus qu’un spiritueux, le whisky P&M raconte des histoires liquides qui célèbrent l’île de beauté. Que vous soyez novice ou amateur·rice éclairé·e, il y a un whisky P&M pour vous. À tester d’urgence, avec modération mais beaucoup de curiosité !

Où les trouver ?

Rendez-vous sur P&M Whisky ou chez les cavistes sélectionnés. Alors, prêt·e à découvrir l’essence de la Corse en bouteille ? 🍷