A la chasse aux dinosaures ! – Ed. Glénat jeunesse

A la chasse aux dinosaures ! est un livre jeunesse original de Dong Yanan, paru aux éditions Glénat jeunesse, en octobre 2024. Un ouvrage spectaculaire, un livre animé, qui propose aux jeunes lecteurs de suivre Lilou dans une curieuse chasse aux dinosaures.

Une lettre est venue du passé. Lilou la tient entre ses mains et commence à lire. Les dinosaures expliquent qu’ils vivaient au Crétacé, il y a une éternité de cela. A l’heure où ils écrivent ces lignes, ils sont voués à disparaître. Alors, ils ont pensé ce livre comme un souvenir. Il s’agit d’un cadeau pour les enfants de l’avenir. Aussi, ils souhaitent la bienvenue à ces enfants dans un monde luxuriant et mystérieux. L’aventure s’annonce épique, avec des végétaux, des animaux géants, des cours d’eau impétueux… Un carnet de route est à découvrir, suggérant dix épreuves à surmonter. Une note informe qu’il faudra être attentif, courageux et malin pour pouvoir rentrer chez soi !

Le livre est une véritable aventure, un livre-jeu captivant et immersif, conçu pour éveiller la curiosité des jeunes lecteurs. Ses pages regorgent d’illustrations luxuriantes qui transportent dans un monde étrange, peuplé de dinosaures fascinants. Le livre animé invite à explorer des labyrinthes, résoudre des énigmes de type « cherche et trouve », soulever des volets et déplier des pages pour découvrir des surprises cachées. Les activités variées stimulent l’attention et la réflexion, tandis que l’aspect interactif plonge le lecteur dans une expérience ludique incroyable. Pour les esprits curieux, les solutions sont à retrouver à la fin de l’ouvrage, ajoutant une touche finale à ce voyage palpitant à travers une jungle préhistorique pleine de mystères.

