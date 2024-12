La Haine – Mathieu Kassovitz revisite son film culte sur scène

Partagez





La Haine, jusqu’ici rien n’a changé – Devenu un classique du cinéma français, et symbole d’une génération, le film remporta trois prix aux Césars, dont celui du meilleur film, et fut encensé par la critique internationale. Trente ans après, il devient une comédie musicale à foncer voir sans tarder !

Ce spectacle innovant fusionne plusieurs disciplines : la danse, le cinéma, le rap, le théâtre et le spectacle vivant. Cette création audacieuse propose une expérience immersive et moderne, avec une bande originale qui relie le passé et le présent. Les années 90 rencontrent l’époque actuelle dans une œuvre qui défie les frontières artistiques.

Un retour en force pour Kassovitz

En 2024, Kassovitz est de retour avec une création vivante et immersive qui revisite l’histoire de son film culte. Le réalisateur souligne le caractère éminemment actuel du film et propose une forme innovante qui plonge le spectateur dans une « ride » à travers Paris et sa banlieue.

Un projet ancré dans l’actualité

La Haine met en scène trois jeunes confrontés aux difficultés sociales, politiques et économiques, mais aussi à la condition des femmes. L’histoire est une ode à l’amour, à la solidarité et à l’amitié. Le projet est ancré dans l’actualité et propose une forme unique qui fait dialoguer la scène et l’écran.

Un spectacle innovant

Le spectacle mêle danse, cinéma, rap, théâtre et spectacle vivant dans une forme augmentée, résolument moderne et singulière. La bande originale fait le lien entre les années 90 et aujourd’hui. Les 14 tableaux inspirés du film sont diffusés sur un système de projections, couplés avec les décors et la performance des comédiens sur scène.

Une expérience immersive

Le dispositif unique de La Haine sur scène propose une expérience immersive qui plonge le spectateur dans l’univers du film. Avec sa forme innovante et sa bande originale, ce show est une expérience unique qui revisite l’histoire du film culte de Mathieu Kassovitz.

La Haine à La Seine Musicale – Distribution