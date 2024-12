L’Oracle de l’oiseau noir – Ed. Charleston

L’oracle de l’oiseau noir est un roman de Deborah Harkness, paru aux éditions Charleston, en octobre 2024. Un beau livre relié, avec jaspage et fer à doré, qui propose de découvrir la suite tant attendue de la série Le Livre perdu des sortilèges.

Dans toute âme, il y a une place réservée pour l’Ombre. Celle de Diana est bien dissimulée, cachée derrière un point aveugle, dans un recoin de sa mémoire, sous une meurtrissure qu’elle pensait depuis longtemps guérie. Puis, deux corbeaux sont arrivés à New Haven, porteurs d’une invitation que ni l’Ombre ni elle ne pouvaient refuser. Elle a reçu cette invitation un vendredi, vers la fin du mois de mai. Elle avait rêvassé sur le trajet du retour depuis son bureau à Yale. Diana écoutait le bavardage de Becca, mais son esprit était ailleurs. Elle n’avait d’ailleurs pas remarqué qu’elle était arrivée dans la grille de fer forgé qui protégeait sa maison, dans Orange Street. Elle n’avait pas remarqué, non plus, Brenda, la factrice habituelle, qui venait de passer…

Pour tous les fans, c’est un plaisir de retrouver Diana dans L’Oracle de l’oiseau noir. Une suite captivante de Le Livre perdu des sortilèges. L’écriture de Deborah Harkness demeure riche et immersive, fusionnant habilement fantastique et profondeur émotionnelle. L’univers complexe, où magie, science et histoire se croisent, s’étoffe encore avec l’exploration de la lignée des Proctor et des secrets liés à la haute magie. Les enjeux familiaux, renforcés par la vulnérabilité des enfants mi-sorciers mi-vampires, ajoutent une tension poignante. Le récit mêle une atmosphère sombre à des moments lumineux, tout en posant des questions sur l’identité et les choix. Une lecture incontournable pour quiconque aime les intrigues magiques et les héros confrontés à des dilemmes intérieurs profonds.

L’Oracle de l’oiseau noir est un roman fantastique captivant, des éditions Charleston. Une suite très attendue, qui offre un mélange de magie, histoire, amour, famille et sciences, pour une aventure palpitante. Fantasy et romance s’entremêlent parfaitement dans ce récit plein de suspense.