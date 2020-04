3 appareils indispensables pour faire le ménage

Faire le ménage est rarement une partie de plaisir sauf peut-être pour les maniaques du balai ! L’industrie de la technologie l’a d’ailleurs bien compris et nous propose des gadgets et des outils avec diverses fonctions tous plus utiles les uns que les autres.

Imaginez un petit instant que vous rentrez chez vous et que votre sol est propre, décrassé et lustré, et ce, quand vous le voulez … C’est un avant-goût du paradis !

La technologie des robots est en plein boom ces dernières années et ce n’est pas pour nous déplaire. C’est aussi une réponse au besoin des modes de vie moderne. Plus de travail, dans une vie où tout le monde est toujours pressé, le temps devient alors une richesse que peu de personnes ont la chance de s’offrir. Voici donc les 3 appareils ménagers à avoir dans son placard pour faire le ménage !

Assez de nettoyer vos vitres ? Laissez faire le robot

C’est fatiguant et souvent physique. Parfois on se demande même s’il ne faut pas un bac + 5 pour éviter les traces. Ne pas avoir trop de soleil, passez le chiffon dans un certain sens et pas dans l’autre. En plus de cela, la plupart du temps, vos enfants viendront 5 mn après coller leurs doigts sur la surface vitrée que vous venez de finir et dont vous étiez si fière…

Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Si l’on vous dit robot lave-vitre, vous pensez qu’il va tout faire à votre place non ?

Oui et non comme toute nouvelle technologie, il faut un minimum d’organisation et de compréhension du programme ainsi que celui de l’entretien. Ce robot va se maintenir tout seul contre la vitre non pas grâce à des ventouses comme on pourrait le penser mais par une très forte inspiration. Il va alors se déplacer et nettoyer votre vitre.

Il vous facilitera cependant bien la vie. En effet, ce robot pourra fonctionner sur toutes les surfaces vitrées de votre maison peu importe la taille et surtout peu importe l’inclinaison. Il nettoie de gauche à droite afin de laisser le moins de traces possibles.

Il faudra toutefois penser à passer un petit coup de chiffon derrière lui pour une finition parfaite. Ces petites merveilles fonctionnant sur prise secteur uniquement, ils sont également constitués d’une petite batterie de sécurité pour éviter la chute du robot si le courant venait à se couper.

Il faudra également faire bien attention aux patins et vérifier que ces derniers soient bien propres. Pensez aussi que ce genre de robot est très efficace pour un entretien régulier plutôt qu’un gros décrassage annuel par exemple. Il peut aussi en fonction des modèles être plus ou moins bruyant et pour les plus petits budgets peut nécessiter que l’on change de pièce.

L’aspirateur robot

Ce petit bijou de la technologie moderne remplace allègrement notre vieil aspirateur traineau et existe déjà depuis maintenant plus de 10 ans. On en trouve dans toutes les gammes de prix, ce qui peut être parfait pour les bourses un plus l légères.

Très efficace, ce robot aspirateur est devenu pour beaucoup de ménage le MUST HAVE du placard. Il passe partout, aspire tout et convient à toute sorte de surface qui va de la moquette au carrelage en passant par les planchers en chêne. Les premiers prix ont une autonomie assez intéressante ayant au minimum 60 minutes de tenue de charge. Aujourd’hui, vous pourrez même installer une application sur votre smartphone et ainsi démarrer votre robot aspirateur quand vous le souhaitez à distance.

En plus d’être très efficace, ces petits trésors de la technologie moderne ne sont pas du tout énergivores sur le plan électrique lorsqu’on le compare à un aspirateur traditionnel. De plus ils sont dans la majorité des cas assez silencieux. Toutefois, ils ont quelques petits inconvénients qui n’en sont pas finalement pas si on veut faire durer le plus longtemps possible notre nouvel allié du ménage. Ils sont assez exigeants en matière d’entretien.

En effet, un nettoyage de la ou les brosses utilisées devra être fait régulièrement ainsi que de vider le sac d’aspiration ou encore ôter les cheveux qui peuvent s’accrocher entre les poils des brosses et qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l’appareil.

Adieu la serpillière, bonjour le robot

Laver le sol est une tâche primordiale du ménage. Cela permet de garder une maison propre et saine. En effet, les bactéries ou les microbes peuvent résister longtemps sur un sol qui n’est pas nettoyé régulièrement.

Oui mais voilà, c’est fatiguant, long, et pas très intéressant. Sauf peut-être lorsque vous commencez à imiter Mickael Jackson ou Cendrillon dans votre salon… Et puis, on ne sait jamais vraiment quoi choisir… Serpillère ? Balais brosse ? Balais à franges ? Quel est le meilleur ?

Avec un robot laveur de sol plus besoin de vous prendre la tête ! Les tout premiers robots à avoir vu le jour sont les robots aspirateurs avec la marque IRobot. Et voilà qu’aujourd’hui on vous propose le combo un peu partout sur le net. Attention toutefois à choisir le bon. Celui qui vous conviendra le mieux.

Vous devrez alors prendre en compte la surface à nettoyer, la matière de vos sols (s’ils ont besoin d’être lustrés ou cirés), l’autonomie. Comme son grand frère, la plupart des robots laveurs de sol se déclenche seul grâce aux heures que vous aurez programmé et lorsqu’il a terminé son boulot il retourne tout seul à la case départ pour se mettre en charge.

Malgré tout vous aurez besoin de lui donner un petit coup de pouce. Veillez à ce que son réservoir d’eau soit toujours plein, positionner la lingette de nettoyage correctement car la plupart de ces petites bêtes de la technologie moderne sont de base des aspirateurs.

Pour le mettre en mode serpillère, il vous faudra forcément positionner la lingette vous-même. Même si à l’heure actuelle, les robots laveurs de sol ont encore des petits progrès à faire, ils restent toutefois très pratiques au quotidien.



Conclusion

Voici donc les trois robots “indispensables” à avoir dans son placard de ménage. Il existe aujourd’hui une multitude de marques et de robots différents en fonction des besoins de chacun. Étant encore bien souvent onéreux, il est très important de bien comparer les différents modèles avant tout achat. Si vous souhaitez un guide complet et un très bon comparateur, n’hésitez à faire un détour sur le site monmenage.fr.