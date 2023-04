50 expériences scientifiques – Ed. Delachaux et Niestlé

50 expériences scientifiques est un ouvrage de Nikita, Nathanaël et Auguste Gires, paru aux éditions Delachaux et Niestlé, en avril 2023. Un livre jeunesse, qui propose aux enfants de devenir de petits physiciens, le temps d’un week-end ou des vacances !

C’est par un sommaire que débute l’ouvrage, présentant d’un seul bloc les cinquante expériences scientifiques à découvrir. Une introduction vient présenter l’idée du livre, qui est partie d’une simple expérience lancée par un papa à ses deux fils, à la fin d’un repas. S’ensuivirent des week-ends d’expériences, par la suite et l’idée de cet ouvrage pour partager les observations et réflexions. Après l’introduction, la première expérience est à découvrir et réaliser. C’est une curiosité physique se présente, intitulée « Le dancefloor des grains de sel ». Une expérience simple, rapide et amusante, qui se dévoile à travers le matériel nécessaire, les étapes à suivre pour la mise en place et une explication.

Principalement en double page, les expériences s’enchaînent, invitant à des découvertes incroyables et des réalisations surprenantes. Le livre propose à partager le rituel d’un père et de ses deux enfants, en recréant des expériences scientifiques. Des exercices pour observer et comprendre certains phénomènes surprenants, à porter de tous. De la physique simple, à réaliser avec des ustensiles et objets de la vie quotidienne. Des expériences qui permettent de comprendre le monde et son fonctionnement, dans des aspects techniques et scientifiques. Les explications, derrière le phénomène, permettent d’aller plus loin, de répondre aux plus curieux. Les expériences restent bien décrites, tout semble simple à réaliser et les explications restent adaptées aux jeunes lecteurs. De nombreuses illustrations et photographies accompagnent parfaitement l’ouvrage.

50 expériences scientifiques est un livre jeunesse original et curieux, des éditions Delachaux et Niestlé. Un ouvrage qui invite à reproduire des expériences faciles et amusantes, tout en découvrant les phénomènes et aspects, pour comprendre et aller plus loin.

